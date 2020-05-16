استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 “toyur aljana” على عربسات لمتابعة اغاني الاطفال الرائعة

تردد قناة طيور الجنة الجديد، يبحث العديد من الكبار والصغار الأباء والابناء عن في جميع انحاء العالم العربي عن قناة طيور الجنة والتردد الخاص بها بعد حزفها من على القمر الصناعي نايل سات ومن خلال هذا المقال سوف يعرض موقعنا أهم فقرات طيور الجنة والتردد الجديد الخاص بها.

قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي قناة من أفضل قنوات الأطفال في العالم العربي والذي استطاعت جزب انتباه العديد من الكبار ايضاً ليس فقط الأطفال، فهي تم طرحها عبر الأقمار الصناعية منذ عام 2008 تحديد في شهر يناير ويوم 25، ويمتلكها خالد مقداد، فتقوم قناة طيور الجنة بعرض أفضل الاغاني والاناشيد والبرامج التعليمية عبر شاشتها للاطفال، وستفاد من عروضها جميع افراد الأسرة الكبار والصغار، وفي ظل ما يمر به العالم من أزمات بسبب فيروس كوفيد 19 المعترف بأسم كورونا الذي استطاع تهديد أمن العالم بأثرة فى الفترة الأخير يبحث العديد عن تردد القناة ليشهدوها في وقت الفراغ اثناء جلوسهم في المنزل.

تردد قناة طيور الجنة

اعلنت جميع الدول العربية وبعض الدول الاجنبية عن فرض حظر التجول لفترة حرصاً على سلامة المواطنون من انتشار فيروس كوفيد 19 الوبائي الذي يسبب العدوى ويؤدي إلى الوفاة، ويبحث جميع الاباء عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات بعد غلقها عبر القمر الصناعي نايل سات لمشاهدتها اثناء الحظر وهذا لما تقوم القناة بعرض من اناشيد واغاني هامه ومفيدة للاطفال مثل اغنية ماما جابت بيبي وملينا واليوم عيد وماما وبابا وكيف الحال والعديد من الاناشيد الأهرى والبرامج المختلفة التعليمية والذي تحمل اشياء نفيدة للاطفال والكبار، حيث جاء التردد عبر القمر الصناعي عرب سات 11632، بإستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، حتي تتمكن من مشاهدة كل ما تقوم قناة طيور الجنة بعرضة على مدار اليوم والتي استطاعت ان تنال مختلف الاعمار من الاطفال والكبار أيضا فهي حريصة على تقديم كل ما هو مميز للاطفال.

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