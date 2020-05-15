حالا استقبل تردد قناتي طيور الجنة وطيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

ننشر لكافة زوارنا الكرام تردد قناة طيور الجنة وتردد قناة طيور بيبي، حيث تتخص كل منها في عرض محتوى خاص بالأطفال الصغار، وتقوم القناتين بتقديم الفيديوهات والبرامج الترفيهية والتعليمية والتثقيفية للأطفال، ونظرا لحب الأطفال في متابعة هذه البرامج التي تعطي الفائدة للأطفال زادت نسبة البحث بشكل كبير عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، وفي سطور هذا المقال نتابع معكم آلية استقبال التردد كما نتعرف على تفاصيل البرامج والفيديوهات التي تعرض على شاشة كل قناة.
قناة طيور الجنة toyor el janah 2020
بدأت قناة طيور الجنة ببثها الفعلي عام 2008، وتستقبل بث اشارتها من خلال القمر الصناعي النايل سات، قدمت القناة العديد من العروض والحفلات في العديد من الدول مثل السعودية والاردن وغيرها، وتقوم القناة بتقديم العديد من البرامج عبر شاشتها مثل نشرة أخبار الدار، قالتلي العصفورة، على الهوى سوا وغيرها الكثير من البرامج الممتعة والمميزة، حظيت القناة بشهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي حيث توجد القناة على أغلب شاشات البيوت، كما نالت القناة وما تعرضه وتقدمه من برامج على اعجاب الاطفال حيث يتابع القناة ملايين الاطفال يوميا.
تردد قناة طيور الجنة 2020
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد : 11354.
- الاستقطاب : أفقي.
- معدل الترميز :27500.
قناة طيور بيبي 2020
ننشر لكم تردد قناة طيور بيبي الجديد بتحدثات شهر مايو 2020، أيضا تعتبر قناة طيور بيبي من أحد القنوات المتخصصة في عرض وتقديم برامج للأطفال، وقد تم تأسيس القناة بحيث بدأت انطلاقتها عام 2008، تعرض القناة العديد من البرامج والفيديوهات الغنائية الخاصة بالأطفال، يشرف على القناة خالد مقداد، تستهدف قناة طيور بيبي الأطفال الصغار في عمر يترواح ما بين سنتين ولغاية ستة سنوات.
استقبال تردد قناة طيور بيبي الجديد نايل سات وعرب سات
- تردد طيور بيبي نايل سات: 11310.
- تردد طيور بيبي عرب سات: 11632.
- معدل الترميز: 27500.
- الاتجاه: افقي.
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