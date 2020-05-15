تردد قناة ذكريات السعودية thikrayat tv ٢٠٢٠ على عرب سات و نايل سات بدون تقطيع

تردد قناة ذكريات السعودية 2020 على كافة الأقمار الصناعية ، ننشر لكم متابعينا في دليل الوطن التردد الرسمي لقناة ذكريات السعودية لمتابعة البرامج الرمضانية وبرامج العيد بعد اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك 1441 ، حيث نجحت القناة في عرض برامج رمضان المبارك ولاقت استحسان الكثير من المشاهدين الذين عاشوا معاها ذكرياتهم القديمة ، لذلك نوافيكم عبر السطور التالية تردد قناة ذكريات السعودية التي تم اطلاقها في أيام الحجر المنزلي بعد تفشي فايروس كورونا .
قناة ذكريات السعودية 2020
تعرض القناة مسلسات وبرامج زمان الترفيهيه من مسابقات علمية وترفيهية وتعرض مسلسلات رمضان القديمة مثل طاش ماطاش وجحا وبابا فرحان يتابع القناة الآف المشاهدين من كافة المناطق وخصوصا السعودية التي تجمعهم ذكريات جميله مع هذه البرامج ، نقدم لكم تردد القناة على نايل سات وعربسات وعلى اليوتيوب .
يمكن للراغبين في مشاهدة قناة ذكريات مشاهدة ومتابعة برامج ومسلسلات قناة ذكريات السعودية القديمة من خلال بث مباشر من خلال رابط مشاهدة قناة ذكريات الرسمي على اليوتيوب
تردد قناة ذكريات 2020 عربسات
يمكنكم الان اعزائنا القراء ضبط تردد القناة على أجهزة الريسفير الخاصة بكم الان على التردد الصحيح التي نقدمه لكم.
|القمر الصناعي
|عربسات
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|أفقي
|التصحيح
|5/6
|الترميز
|27500
تردد قناة ذكريات على نايل سات 2020
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12284
|الاستقطاب
|(V) عامودي
|التصحيح
|27500
|الترميز
|5/6
كما يمكنكم اعزائنا المتابعين مشاهدة القناة على شبكة OSN على القناة رقم 142.
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