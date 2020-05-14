“أقوى إشارة” استقبال تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah TV 2020 على القمر نايل سات

ننقل لكم زوار موقع دليل الوطن تردد قناة طيور الجنة 2020 Toyor Al Janah TV بتحديثات شهر مايو 2020، تعد قناة طيور الجنة من أحد القنوات البارزة والمهمة والتي قد تم اطلاقها لعرض البرامج والأغاني للأطفال، وقد نالت قناة طيور الجنة شهر واسعة على مستوى الوطن العربي، ومع تعاظم نسبة البحث من قبل الأهالي المهتمين باستقبال تردد القناة من أجل أولادهم، نكتب لكم عبر سطور هذا المقال تفاصيل القناة ونبذة عنها.

قناة طيور الجنة Toyor Al Janah TV 2020

تستقبل قناة طيور الجنة اشارة ترددها من خلال القمر الصناعي النايل سات، وتقوم بعرض برامجها الترفيهية والتعليمية بشكل مجاني دون الاشتراك الشهري، وتتميز القناة بعرض المحتوى بأعلى جودة وأفضل صوت نقي، ولان الأطفال دائما بحاجة للاستماع ومشاهدة فيديوهات ترفه عنهم وتعلمهم تكون قناة طيور الجنة هي الخيار الامثل، ويعد المحتوى الذي تقدمه قناة طيور الجنة هادفا ومميزا بحيث يناسب ويلائم كافة الاطفال الصغار والكبار.

تردد قناة طيور الجنة 2020 نايل سات الجديد

اطلقت فرقة طيور الجنة العديد من الحفلات المحلية والدولية للأطفال حيث كانت لها حفلات بارزة في السعودية والأردن، وتقدم القناة الكثير من البرامج المفيدة مثل برنامج اسم ومعني، وبرنامج بيت الحج، برنامج ست البيت الصغيرة، برنامج صوتك كنز، بالاضافة الي عدد آخر من البرامج الهادفة والشهيرة، وقد حظيت هذه البرامج بنسبة متاعبة كبيرة كما وقد حصدت ملايين المشاهدات من كافة أنحاء العالم.

تردد قناة طيور الجنة 2020 نايل سات الجديد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11315.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500 34.

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