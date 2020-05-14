عدد ركعات صلاة التهجد وكيفية أدائها

صلاة التهجد يحرص العديد من المسلمين على صلاة التهجد رغم أنها نافلة وليست فرض إلا أنهم يحرصون على سنة الرسول الكريم محمد صلى الله علية وسلم لأنه كان يحرص عليها في الثلث الأخير من الليل، وتعد من أقرب الصلوات إلى الله لأن العبد يستيقظ من متعة النوم ويقوم يخشع ويتضرع بين يد الله عز وجل لذا يسمع الخالق دعاء العبد بنفسه دون وسيط من الملائكة ويشعر بخشوعه بين يد الله فيدعوه والمجيب الكريم يستجب لقوله “أدعوني أستجب لكم، كما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني” ومن أفضل أوقات الدعاء أثناء السجود في صلاة التهجد.

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل

تأتي صلاة قيام الليل قبل استعداد الشخص للنوم يقوم بأداء قيام الليل ثم يتوجهه للنوم، أما صلاة التهجد هي بعد إستيقاظ العبد من النوم ناوي صلاة التهجد وتكون في الثلث الأخير من الليل أي من بعد استيقاظة حتى أذان الفجر ولذا أطلق عليها “صلاة الليل المطلقة”.

عدد ركعات صلاة التهجد

لم يثبت عدد محدد لركعات صلات التهجد ولكن البعض نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي التهجد 11 ركعة والبعض نقل أنه كان يؤديها 13 ركعة بالإضافة إلى إنهائها بركعة وتر، ويذاد حرص المصليين على أداء صلاة التهجد في العشر الاواخر من شهر رمضان الكريم، وتصلى صلاة التهجد ركعتين فقط وتكرر بدون عدد ثم توتر بركعه واحده تختم بها الصلاة، وتكون في الثلث الأخير من الليل حتى أذان الفجر ويفضل فيها الأطالة بالسجود والدعاء والخشوع بين يد الله عز وجل .

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