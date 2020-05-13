تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2020 للأطفال على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة طيور الجنة بيبي، تعتبر قناة طيور الجنة بيبي واحدة من أهم قنوات الأطفال في العالم العربي كله، والتي تتمتع بشعبية كبيرة وجمهور عريق في الوطن العربي، وهذا بسبب فضل تميزها على القنوات المنافسة لها حيث تخاطب الأطفال في الفئات العمرية المختلفة من خلال أغاني وأناشيد متنوعة بين التعليمي والترفيهي والديني، ويزداد البحث عن ترددها الجديد في الوقت الحالي بشكل كبير، لذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز أن نوافيكم تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد.

قناة طيور الجنة بيبي

قناة طيور الجنة بيبي تتبع مجموعة قنوات طيور الجنة التي انطلقت في عام 2008، وحققت شهرة كبيرة ومكانة كبيرة جداً بين القنوات المنافسة لها، وفي عام 2012 قررت إدارة القناة أن تطلق قناة جديدة تحمل اسم قناة طيور الجنة بيبي للأطفال الصغار في عمر سنة إلى 5 سنوات وتخاطبهم من خلال الأغاني التعليمية التي تعلمهم الحروف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2020

للاستمتاع بكل ما تعرضه قناة طيور الجنة بيبي عليكم ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393و11315

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.