أحدث تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr مباشر على نايل سات 2020 … شاهد مسرح مصر – دليل مواعيد مسلسلات وبرامج قناة إم بي سي مصر 

تردد قناة Mbc مصر على النايل سات “ام بي سي مصر”، ففي عام 2012 خرجت إلينا قناة إم بي سي مصر، لتكون من أفضل وأشهر القنوات التي تقدم العديد من البرامج والمسلسلات التي يُقبل عليها الجمهور، وكذلك تقدم لنا العديد من الأخبار سواءً كانت رياضية أو سياسية، والجدير بالذكر أن البرامج التي يتم بثها عبر شاشة قناة إم بي سي مصر تُبث باللغة العربية.

مسلسلات وبرامج قناة إم بي سي مصر

واهتمت قناة إم بي سي مصر عدد كبير من المسلسلات المهمة في وطننا العربي والشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال مسلسل سلسال الدم في جزئه الأخير تم إذاعته عبر القناة، وكذلك المسلسل التركي الشهير حب للإيجار. وقد تم عرض الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي كابتن أنوش.

إلى جانب أن القناة يشاهدها عدد كبير من المشاهدين حيث أنها تقوم بعرض عدد كبير من البرامج التي تعتبر من أنجح البرامج على الشاشة الإعلامية الآن وفي الفترة الأخيرة ومن أشهرها برنامج أسعد الله مساءكم والذي يقوم بتقديمه الإعلامي الشهير أكرم حسني، والشهير بأبو حفيظة، وهناك البرنامج الرائع يحدث في مصر والذي يقوم بإذاعة الأخبار المصرية والذي يقوم بتقديمه الإعلامي شريف عامر.

ويعرض الآن أيضًا عدد من المسلسلات أهمها: مسلسل رجل وست ستات، وكراميل، وسلسال الدم الموسم الأول.

ولا أحد ينسى إذاعة برنامج The voice kids والخاص بمسابقة الغناء بين الأطفال، حيث أن لجنة التحكيم كانوا نخبة من ألمع النجوم وهم الفنان الكبير كاظم الساهر، والنجمة نانسي عجرم، والفنان المصري تامر حسني.

مسرح مصر على قناة إم بي سي مصر

يتم الآن عرض مسرح مصر على قناة إم بي سي مصر، بطولة نخبة كبيرة من ألمع النجوم الشباب مثل: علي ربيع، ومحمد أسامة، ومصطفى خاطر، وويزو، وسارة درزاوي، وحمدي المرغني، كل هؤلاء النجوم يلتقون مع النجم الكبير أشرف عبد الباقي.

تردد قناة إم بي سي مصر

يمكنكم استقبال قناة إم بي سي مصر عبر القمر الصناعي نايل سات، فقط على الترددات الآتية:

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القناة التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز والمدار تردد قناة Mbc مصر 2018 12015 V 5/6 27500 -7 درجات غرب

تردد ام بى سى مصر في الخليج العربي (المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة عمان قطر البحرين الكويت اليمن) وبلاد الشام (لبنان فلسطين العراق الأردن سوريا) وتركيا

تردد ام بى سى مصر في غرب أفريقيا (الجزائر المغرب تونس موريتانيا)

جدول برامج اليوم على قناة إم بي سي مصر

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وسنوافيكم بكل ما هو جديد فيما يخص قناة Mbc مصر.