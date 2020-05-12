الاستعلام على تردد قناة mbc4 على النايل سات

تعد قناة إم بي سي فور من أولى القنوات الفضائية التي يذاع من خلالها محتوى جيد فمن أبرز المسلسلات التي تم عرضها على هذه القناة هو مسلسل الأنسة فرح الذي جاء من بطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وأحمد مجدي ومحمد الكيلاني وأصل هذا المسلسل أمريكي.

فتقدم إليكم هذه القناة المحتوى دون وجود تقطيع نهائياً فتتسم هذه القناة بجودة عالية في الصوت والرؤية فتعرض التردد للكثير من التعديلات فالتردد هو 11470 وذلك على القمر الصناعي نايل سات باستقطاب أفقي، والتردد الأخر هو 11559 باستقطاب أفقي على القمر الصناعي نايل سات، ومن خلال هذا التردد يمكنكم مشاهدة افضل المسلسلات بجودة ودقة عالية.