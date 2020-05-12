ترددات

الاستعلام على تردد قناة mbc4 على النايل سات

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تعد قناة إم بي سي فور من أولى القنوات الفضائية التي يذاع من خلالها محتوى جيد فمن أبرز المسلسلات التي تم عرضها على هذه القناة هو مسلسل الأنسة فرح الذي جاء من بطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وأحمد مجدي ومحمد الكيلاني وأصل هذا المسلسل أمريكي.

فتقدم إليكم هذه القناة المحتوى دون وجود تقطيع نهائياً فتتسم هذه القناة بجودة عالية في الصوت والرؤية فتعرض التردد للكثير من التعديلات فالتردد هو 11470 وذلك على القمر الصناعي نايل سات باستقطاب أفقي، والتردد الأخر هو 11559 باستقطاب أفقي على القمر الصناعي نايل سات، ومن خلال هذا التردد يمكنكم مشاهدة افضل المسلسلات بجودة ودقة عالية.

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