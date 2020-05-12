الاستعلام على تردد صدى البلد الجديد على النايل سات

تعد قناة صدى البلد من أولى القنوات الفضائية التي تقدم محتوى ومتميز جيد وممتاز على القمر الصناعي النايل سات فهي قناة مفتوحة دون وجود أي تشفير لها، فصاحب هذه القناة رجل الأعمال الشهير الأستاذ أحمد أبو العينين، وتعد قناة صدى البلد من أولى القنوات المساندة للدولة المصرية.

تعرض التردد للمزيد من التغيرات في الآونة الأخيرة فالتردد هو 11823 والتردد الأخر هو 11430 و12196 باستقطاب عمودي، فتقدم إليكم قناة صدى البلد محتوى شامل وجيد دون وجود تقطيع نهائياً، فتبث القناة على ناظمين النظام الأول اتش دي ونظام اس دي وهذا الأمر يجعل الموضوع سهل لجميع المشاهدين وعليكم المتابعة لحدوث أي تعديل في التردد.