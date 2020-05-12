حالاً إليكم تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2020 على النايل سات لمتابعة المسلسلات والبرامج الجديدة

تعتبر قناة روتانا خليجية من القنوات التي يفضلها عدد كبيرة من المواطنين في الوطن العربي، وهيا تتبع لمجموعة قنوات روتانا المعروفة، والتي كانت الانطلاقة الأولى لها في عام 2005 التي تتمتع بأهمية كبيرة جداً لدى الملايين من المشاهدين، بسبب تقديمها محتوى متنوع وشيق يشمل المسلسلات والبرامج وغيرها، ولذلك يزداد البحث عن ترددها حاليا لمتابعة كل ما تقدمه عبر شاشتها في شهر رمضان 2020.

قناة روتانا خليجية

تقدم قناة روتانا خليجية مجموعة متميزة من المسلسلات عبر شاشتها طوال العام مما جعل شعبيتها تزداد يوماً بعد يوم، وتحصل على أعلى نسبة مشاهدة، وخلال شهر رمضان تختار مجموعة متميزة من المسلسلات الخليجية التي دخلت في السباق الرمضاني وتعرضها عبر شاشتها، ومن أهم تلك المسلسلات.

مسلسل يوما ما.

مسلسل للحب جنون.

مسلسل رياح السموم.

مسلسل مذاكرات عشيقة سابقة.

مسلسل شباب البومب.

مسلسل القمر.

وهذا بخلاف البرامج المتنوعة والتي لها جمهور عريق في كل مكان ومنها “برنامج اتجاهات نادين بدير، الليوان، دينا قيما، كورة أكثر.

تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2020

يمكن لمتابعين الكرام الباحثين عن تردد قناة روتانا خليجية استقبال ترددها على كافة الأقمار الصناعية.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11295 أفقي 27500 3/4 عرب سات 11843 أفقي 27500 3/4