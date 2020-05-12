شاهد تردد قناة ميكس هوليود 2020 من أجل الاستمتاع بمتعة الأفلام الأجنبية

تردد قناة ميكس هوليود 2020 أمر يهم عشاق الأفلام الأجنبية المترجمة سواء الرومانسية أو الرعب أو الإثارة أو الأكشن خاصة بعدما ظهرت ضمن قائمة القنوات التي تبث عبر النايل سات بجميع الدول في الوطن العربي ومن بينهم مصر، لذلك نوفر في التقرير التالي كافة المعلومات الخاصة بتردد قناة ميكس هوليود 2020 للاستمتاع بتلك الباقة من الأعمال العالمية فضلا عن توفير عناء البحث عبر محركات البحث بالمواقع الإلكترونية المختلفة.

قناة ميكس هوليود 2020 هي قناة مهتمة بعرض أفلام أجنبية مثل قنال هوليوود، والتي تقال بالإسبانية: Canal Hollywood أو قناة هوليوود والمكتوبة بالإنجليزية: Hollywood Channel، هي قناة تلفزيونية مدفوعة خاصة بعرض الأفلام، متاحة عبر البث الفضائي والكبلي في إسبانيا والبرتغال. في

تردد قناة ميكس هوليود 2020

لمتابعة كافة جداول الأفلام المذاعة عبر قناة ميكس هوليود، يمكنك زيارة الصفحة الرسمية الموجودة عبر موقع التواصل الاجتماعي، ولمشاهدة الأفلام والأعمال المختلفة عبر النايل سات بثا مباشرا إليك تردد قناة ميكس هوليود 2020.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11488 (h) 27500 أفقي 3/4

قناة ميكس هوليود 2020

البداية كانت قناة واحدة تبث برامجها في شبه الجزيرة الإيبيرية باللغة الإسبانية والبرتغالية، ثم انقسمت فيما بعد لتصبح قناة خاصة بإسبانيا وأخرى بالبرتغال، وفي 2011 ارتقت هذه القناة للبث بتقنية HD.

وعن قناة ميكس هوليود تعتبر اول قناه مصرية متخصصة في الافلام والمسلسلات الأجنبية على مدار 24 ساعه.

ومن خلال الصفحة الرسمية للقناة الموجودة عبر “فيس بوك” تطرح كافة الأفلام بالمواعيد باقتراحات من اجل ترشيحات من الجمهور للمشاهدة

منذ انطلاق تلك القناة وهي حاصلة على نسبة مشاهدة عالية فضلا عن التفاعل الكبير لها عبر السوشيال ميديا

ومن بين الأفلام التي عرضتها تلك القناة منذ إنطلاقها وحققت مشاهدة عالية من أجل جذب قطاع كبير من الجماهير ومحبي الأعمال الأجنبية، التالي:

Jumper Harry potter Batman v superman Resident Killer elite Orphan Edge of tomorrow Open water The hunger games Cabin fever The marine City of industry The man with the iron fists