تردد قناة الحياة مسلسلات الزرقاء 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الحياة الزرقاء مسلسلات، تعتبر قناة الحياة مسلسلات واحدة من أشهر القنوات المصرية المتخصصة في عرض الدراما عبر شاشتها، والمعروفة في الوطن العربي، وله جمهور كبير في كل مكان، وتعد من أولى القنوات المصرية التي تخصصت في عرض المسلسلات عبر شاشتها، ويزداد البحث عن ترددها في الوقت الحالي لمشاهدة المسلسلات الرمضانية التي تعرض على شاشتها، فتابعوا معنا في هذا المقال من خلال موقعنا عرب نيوز ونستعرض عليكم تردد قناة الحياة الزرقاء مسلسلات.

قناة الحياة مسلسلات

انطلقت قناة الحياة الزرقاء لتكون هي مصدر الدراما المصرية، وتعرض على شاشتها المسلسلات الشيقة والتي نجحت بشكل كبير جدا، وهذا كان السبب الرئيسي في وصولها للمكانة التي تحتلها الآن، فهي القناة المفضلة لدى الكثيرون بسبب تقديمها المحتوى الدرامي والكوميدي والتشويقي وغيره.

أهم المسلسلات التي تعرض حاليا عن قناة الحياة مسلسلات

مسلسل “الفتوة” بطولة ياسر جلال.

مسلسل “سكر زيادة” بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد.

مسلسل “عمر ودياب” بطولة على ربيع ومصطفى خاطر.

بخلاف عرضها لمجموعة متميزة من البرامج الدينية.

تردد قناة الحياة مسلسلات الزرقاء 2020

في الفترة الأخيرة غيرت الكثير من القنوات التردد الخاص بها وقناة الحياة مسلسلات واحدة من ضمن تلك القنوات، لذلك إليكم ترددها الآن:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4