استقبال تردد قناة النهار دراما الفضائية الجديد على نايل سات لمتابعة مسلسلات وبرامج رمضان 2020

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة النهار دراما التي أصبحت الأكثر بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل حيث تعرض عبر شاشتها في الوقت الحالي باقة متميزة من المسلسلات الرمضانية والبرامج المختلفة سواء الدينية أو برامج الطبخ، حيث تعتبر هي من أشهر قنوات الدراما في مصر والتي تتمتع بشعبية كبيرة وجمهور عريق في الوطن العربي كله بسبب تنوعها فيما تقديمها واختيارها بدقة عالية لكل ما تقدمه لكي يتناسب مع المشاهد والفئات العمرية المختلفة.

قناة النهار دراما

دائما حرصت قناة النهار دراما على أن تكون متميزة عن غيرها من القنوات وهذا من خلال اختيارها للمسلسلات التي تجذب المشاهد العربي لها، بالإضافة أنها تعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف لكي يستطيع المشاهد متابعة كل ما فاته من مسلسلات وبرامج، وانطلقت قناة النهار دراما في عام 2011 لتصبح هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.

أهم مسلسلات رمضان المذاعة على قناة النهار رمضان 2020

مسلسل سلطانة المعز.

مسلسل شاهد عيان.

مسلسل ولاد إمبابة.

مسلسل بكار.

مسلسل أخر الدنيا.

تردد قناة النهار دراما الجديد 2020 على النايل سات

أصبح الأن بإمكان الجميع الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة النهار دراما عبر شاشتها، من خلال ضبط التردد التالي على جهاز الاستقبال لديكم.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11487

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500