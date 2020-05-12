تردد قناة أون إي دراما الفضائية على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان

من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها في الوقت قناة أون إي دراما، التي تعرض عبر شاشتها في شهر رمضان الحالي مجموعة متميزة ومتألقة من المسلسلات المصرية لتي أحدث ضجة كبيرة منذ عرض البرومو الدعائي لها وفي مقدمتها مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، لذلك قررنا أن نوافيكم في هذا المقال تردد قناة أون إي دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال موقعنا عرب نيوز.

تردد قناة أون إي دراما

تعتبر قناة أون إي دراما من أقوى القنوات المصرية التي تخصصت في عرض الدراما المصرية عبر شاشتها، حيث أنها تحصل على حقوق بث حصري لعدد من المسلسلات وتحديداً خلال شهر رمضان مما جعل لها مكانة خاصة وكبيرة ضمن القنوات المنافسة لها، وخلال شهر رمضان الحالي اختارت باقة متميزة من المسلسلات لتعرضها عبر شاشتها وتلك المسلسلات هي “مسلسل النهاية ليوسف الشريف، مسلسل الاختيار لأمير كرارة، مسلسل فرصة ثانية لياسمين صبري، مسلسل رجالة في البيت لأكرم حسني وأحمد فهمي”.

ضبط تردد قناة أون إي دراما الجديد

للاستمتاع بكل ما تقدمه قناة أون إي دراما عليكم ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقببل الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6