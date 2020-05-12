اضبط الآن تردد قناة توم وجيري للأطفال على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة توم وجيري للأطفال، تعتبر قناة توم وجيري من أشهر وأنجح قنوات الأطفال في المنطقة العربية كلها، والتي تتمتع بالكثير من المميزات التي جعلتها هي الأفضل بين القنوات المنافسة لها، ومن بين تلك المميزات اختيارها لمحتواها حيث يجمع بين الترفيه والتعليم في نفس الوقت، وهذا ما تبحث عنه كل الأمهات، لذلك يزداد البحث يوماً بعد يوم عن التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري للأطفال، فتابعوا معنا في هذا المقال وسوف تحصلون على التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري.

قناة توم وجيري للأطفال

انطلقت قناة توم وجيري منذ سنوات ولكنها حققت شهرة لم تحققها قناة تمارس عملها من سنوات بعيدة، وهذا بفضل محتواها الشيق والهادف الذي جعلها الاختيار الأفضل للأطفال والأمهات التي تبحث دائما عن قناة تعرض محتوى رائع وهادف للأطفال وخالي من أي مشاهد أو ألفاظ غير مناسبة للأطفال، وتجديدها لكل ما تعرضه حتى لا يشعر الأطفال بالملل، وقلة فواصلها الإعلانية وعرضها لمحتواها على مدار اليوم كل تلك هي النقاط التي جعلتها تصل لتلك المكانة التي تحتلها الآن.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

متابعينا الكرام إذا كنتم من عشاق الأفلام الكرتونية الشيقة والرائعة وكرتون توم وجيري الذي يعتبر من أشهر كرتون للأطفال في العالم كله والذي يتابعه الصغار والكبار، والآن إليكم تردد قناة توم وجيري الجديد.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6