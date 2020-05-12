الآن إليكم تردد قناة دي إم سي دراما على النايل سات 2020

الكثير من عشاق الدراما المصرية في الوطن العربي يبحثون عن تردد قناة دي إم سي المتخصصة في عرض المسلسلات المصرية عبر شاشتها، والتي أصبح لها جمهور عريق في دول الوطن العربي، وتحتل قناة دي إم سي مكانة كبيرة جداً بين القنوات المنافسة لها وهذا بفضل اختيارها الدقيق للمسلسلات التي تعرض عبر شاشتها، وتحديداً في شهر رمضان، حيث يعرض حالياً عليها مجموعة متميزة من المسلسلات المصرية التي حققت أعلى نسبة مشاهدة منذ عرض الحلقات الأولى، والآن سوف ننشر لكم تردد قناة دي أم سي الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة دي إم سي

انطلقت قناة دي إم سي لتدخل قائمة قنوات الدراما في مصر، وسريعاً ما أصبحت من أشهر القنوات والتي تمتلك جمهور عريق وكبير، وفي الوقت الحالي يبحث الملايين عن ترددها الجديد لمتابعة المسلسلات التي تعرض عبر شاشتها وفي مقدمتها المسلسل المصري “البرنس” بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر روجينا، وأصبح الجميع ينتظرون عرض الحلقات الجديدة لمعرفة الأحداث الجديدة التي تجمع بين رضوان الذي يجسد شخصيته محمد رمضان وأخواته الذي تسببوا في حبسه ومقتل ابنته وزوجته.

تردد قناة دي إم سي الفضائية 2020

نوضح لكم متابعينا الكرام تردد قناة دي إم سي الفضائية الآن للاستمتاع بكل ما تقدمه.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:11450

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6