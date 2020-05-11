الاستعلام على تردد قناة دي ام سي سبورت على النايل سات

تقدم إليكم دي ان سي سلسلة من القنوات التي يتابعها الكثير من الأشخاص، فيوجد الكثير من القنوات التي تقدم إليكم الأخبار الرياضية على الأقمار الصناعية ومن أشهرها دي ام سي، فاستطاعت الحصول على أهمية كبيرة ونسبة كبيرة من المشاهدين فتقدم إليكم المباريات دون وجود تغشيش أو تقطيع على القمر الصناعي.

تعرض هذا التردد للكثير من التغيرات والتعديلات ويبحث عنه عشاق الكرة الرياضية والتردد هو 11449 باستقطاب أفقي وذلك على القمر الصناعي النايل سات، والتردد على العرب سات هو 11449 على القمر الصناعي العرب سات باستقطاب رأسي، فتعد قناة دي ام سي سبورت من اولى القنوات التي تقوم بتقديم كافة الأخبار الرياضية على مستوى العالم.