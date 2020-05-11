تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢٠ toyor al janah لمتابعة أغاني الأطفال عبر جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة طيور الفضائية، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة طيور الجنة للاستفادة من أوقات الفراغ وتسليتهم بشيء مفيد، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تفشي في جميع أنحاء العالم، وفرضت الدول الحجر المنزلي وحظر التجول للمواطنين، فالقنوات الفضائية تعد وسيلة هامة للأطفال، وقناة طيور الجنة من القنوات المتخصصة في محتوي الأطفال، بل شدت الكبار أيضاً، وعبر موقعكم دليل الوطن ننشر لكم تردد قناة طيور الجنة toyor al janah 2020 عبر العرب سات والنايل سات.
قناة toyor al janah الفضائية
سجلت قناة طيور الجنة نجاحا كبيرا، ونجحت منذ عرض برامجها الأولي، وتعد قناة طيور الجنة هي الملاذ الآمن للأسرة، ونالت علي إعجاب الجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي، وكان أول اطلقها عام 2008، ومقرها الأردن، ولكن تبث من البحرين، والمالك لها خالد مقداد وهو أيضاً مديرها، وله خمس أبناء هما من اشهر منشدي قناة طيور الجنة وطيور بيبي هما، الوليد مقداد، المعتصم بالله مقداد، جني مقداد، جاد مقداد، أياد مقداد.
تردد قناة طيور الجنة 2020
من أناشيد قناة طيور الجنة toyor al janah عالفلافل مراد شريف، الإشعاعات: براء العويد، هالصيصان: جاد وإياد مقداد، ماما صحبتي، جني مقداد، سلام: الوليد والمعتصم بالله مقداد، بالمكعبات: جوان وليليان السيلاوي، ماشي: مؤمن الجناجي، زينب المكحل: أقرأ، كما تميزت في تقديم البرامج ومنها، برنامج أخبار الدار، بيت الحاج، أنا أحبكم، وغيرها، وإليكم تردد قناة طيور الجنة:
|اسم القناة
|طيور الجنة
|التردد
|11310
|الاستقطاب
|عمودي
|تصحيح الخطأ
|2/3
|معدل الترميز
|30000
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