Set ترددات قناة يو تي في العراقية.. تردد قناة UTV العراقية أحدث قنوات العراق لمتابعة المسلسلات التركية والهندية المدبلجة

ترددات قناة يو تي في العراقية، يبحث الآلآف من العراقيين بصفة مستمرة الآن على تردد قناة UTV أحدث قنوات العراق لمتابعة المسلسلات التركية والهندية المدبلجة وغيرها من المسلسلات العربية المختلفة الأخرى للكثير من الدول الشقيقة، حيث أشارت التقارير المختلفة أن القناة ستكون لها شأن كبير في الشارع العراقي وستنجح في جذب قاعدة جماهيرية مختلفة خلال الفترة القادمة وفي مدة وجيزة موضحة أن قناة يو تي في ولدت كبيرة لتنافس أكبر القنوات الفضائية بالعراق على أكبر الأعمال الفنية الدرامية لتحقيق شعبية جارفة في وقت قياسي ليس في مصر فقط وأنما في الوطن العربي بشكل كامل.

ترددات قناة يو تي في العراقية

ترددات قناة يو تي في العراقية رغم أنها جديدة وتاريخ إنشائها لا يتخطى أسبوعين فقط ألا أنها نجحت في جذب انظار المشاهدين في كل مكان لها بعد تقديمها العديد من البرامج الدينية المميزة التي يستمع لها المسلمين في كل أنحاء الأرض وكذلك لعرضها لبعض المسلسلات الرمضانية وغيرها من مسلسلات تركيا الناجحة وغيرها من المسلسلات الهندية ولعل أبرز هذه المسلسلات التالي:

مسلسل “قيامة عثمان” وهو أنجح مسلسل تركي على مر التاريخ ويتحدث عن العصر العثماني وعن تأسيس الدولة العثمانية على أيدي عثمان الأول بن ارطغرل، الذي سيسير على نهج والده بمساندة الضعيف ومساندة المظلوم وسوف يقابله الكثير من المشاكل والمعارك التي تحتوي على الأكشن.

مسلسل “إبنة السفير” ويتحدث عن نجلة أحد سفراء دولة تركيا في الخارج التي ستدخل في قصة حب عنيفة مع أحد الشباب الفقراء وتسعى للزواج منه ولكن المجتمع سيرفض ذلك وسيدخلا في مشاكل وتحديات صعبة جدا.

مسلسل “زهرة الثالوث” وهو مسلسل أيضا لا يبتعد عن قصة ماسبقه فهو يدور في إطار درامي رومانسي ممتع.

تردد قناة UTV العراقية

والآن إلى حضراتكم تردد قناة UYV العراقية التي يمكنكم من خلالها أفضل وأمتع المسلسلات العربية وهو كما يلي:

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 10727 (H) 27500 أفقي ⅞ نايل سات 11354 (V) 27500 عامودي ⅞

قد يهمك أيضاً :-