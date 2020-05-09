استقبل تردد قناة طيور الجنة toyour eljana الجديد 2020 على القمر الصناعي عرب سات لمتابعة برامج الاطفال الغنائية التعليمية

تردد قناة طيور الجنة، تعتبر من تلك القنوات التي أستطاعت أن تنال اعجاب الكثير من المشاهدين الذين يحرصون على متابعتها بشكل دائم نظرا لأنها تحرص على تقديم ذلك المحتوي المختلفة الذي يتم توجيه الي الاطفال بدءا من عمر سبع سنوات وحتي عمر 15 سنة وتحرص أيضا على تعليم الاطفال كل ما هو مهم في حياتهم في التعامل مع ذلك العالم الخارجي الذي يحيط بهم من كافة الاتجاهات ولكن تقوم بتعليمهم بشكل غنائي مبسط يصل إلي الاطفال بكل سهولة وبسرعة شديدة ويحرصون على ترديد ما يسمعونة من تلك الاغاني المميزة التي يقوم الاطفال بأدائها أيضا بشكل غنائي مميز لذلك يبحثون كثيرا عن تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي.

تردد قناة طيور الجنة

بما ان طيور الجنة استطاعت ان تبني قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين لها سواء كان الكبار أو من الصغار ولذلك تحرص القناة على تجديد وتحديث التردد الخاص بها حتي يتمكن متابعينها من مشاهدة برامجها بجودة عالية واشارة قوية وصورة انقي، واستطاعت قناة طيور الجنة أن تحصل على جوالي مليون مشاهد عبر وقع اليوتيوب واصبح عليها اكثر من مليون مشترك وبذلك استطاعت أن تنال الدرع الماسي بكل جدارة.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك أن تقوم بمتابعة القناة على التردد التالي:-

على القمر الصناعي عرب سات التردد 11310 ومعدل الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 3000 ومعامل تصحيح الخطأ هو 2/3.

برامج قناة طيور الجنة

من أهم ما يميز قناة طيور الجنة أنة تحتوي على مجموعة متميزة من البرامج التي يقوم الاطفال بتقديمها بشكل غنائي مميز ومن أبرز النجوم في هذة القناة العصومي والوليد الذين قاموا بتقديم تلك السلسلة المتميزة من الاغاني المخصصة للاطفال التي تقوم بتعليمهم الكثير من المباديء وحسن التصرف في كل وقت.

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