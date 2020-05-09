الاستعلام على تردد قناة بطوط على النايل سات

تعد قناة بطوط من أولى القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم الأفلام الكرتونية التي يتابعها كلاً من الصغار والكبار ويتم تقديم ذلك بصورة مجانية دون وجود تقطيع نهائية أو تغشيش في الصورة وتعمل هذه القناة على مدار 24 ساعة دون وجود توقف نهائياً.

تعرض التردد في الآونة الأخيرة للمزيد من التغيرات وبحث عنه الكثير من الأشخاص والتردد هو 11411 باستقطاب أفقي على القمر الصناعي النايل سات، فتتعرض هذه القناة لفواصل إعلانية خفيفة وهذا الأمر يثيير إعجاب المشاهدينن فمن خلال هذا التردد سيتم مشاهدة أفضل الأفلام الكارتونية التي يفضلها الكثيرين، فاستطاعت قناة بطوط أن تحقق نجاح كبير وفي فترة وجيزة مما جعل لديها منافسين.