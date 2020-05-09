تحديث جديد تردد قناة ميكي للأطفال لمشاهدة أجمل الأفلام الكرتونية على النايل سات

ننشر لكم متابعينا الكرام تردد قناة ميكي للأطفال، التي انطلقت منذ سنوات وأصبحت ذات شعبية كبيرة لم تحققها الكثير من القنوات المنافسة لها، وهذا بفضل تقديمها للكثير من الأفلام الكرتونية وأغاني وبرامج الأطفال، وهذا كان سبب تعلق الأطفال بها بهذا الشكل، كما أن الأمهات تفضلن قناة ميكي عن غيرها وهذا من حيث تنوعها وتميزها فينا تقدمها عبر شاشتها، واختيارها لمحتوى شيق وهادف وفريد يستفيد منه الأطفال.

وبعد أن لاحظنا أن معدل البحث ذا لمعرقة التردد الجديد الخاص بقناة ميكي للأطفال، إليكم في السطور التالية تردد قناة ميكي الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة كل ما يعرض عبر شاشتها والاستمتاع به.

قناة ميكي للأطفال

هناك الكثير من المميزات التي تجعل قناة ميكي للأطفال ومن أبرزها أن تقدم محتوى متميز وشيق وهادف للأطفال في الأعمار المختلفة، وهذا المحتوى يجمع بين التعليمي والترفيهي، حيث تقدم للأطفال أغاني جميلة تعلمهم الحروف باللغة العربية والإنجليزية كما أنها تعلمهم أسماء الأشكال والألوان والخضروات والفاكهة وغيرها، بخلاف الأفلام الكرتونية التي توفر للأطفال كافة سبل الترفيه.

تردد قناة ميكي للأطفال 2020

إليكم الآن تردد قناة ميكي للأطفال على القمر الصناعي للاستمتاع بكل ما تعرضه للأطفال، فقط عليكم إدخال التردد الجديد الخاص بها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4