تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الجديد 2020 على النايل سات لمتابعة الافلام الكرتونية للأطفال

تردد قناة بطوط كيدز للأطفال، من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي، بعد أن أصبح يقضي الأطفال في الوطن العربي أوقاتهم كلهم في المنازل بعد أن توقفت الدراسة وتم إلغاء الامتحانات وفرض حظر تجول منع الجميع من الخروج من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وهذا حفاظاً على حياتهم، مما جعل الأطفال تشعر بالملل بسبب التواجد المستمر في البيت، وبدأوا يبحثون عن التردد الخاص بقناة بطوط كيدز التي يتابعها الملايين في الوطن العربي بسبب تميزها عن غيرها من القنوات.

ولذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز أن نوافيكم في هذا التقرير تردد قناة بطوط كيدز للأطفال في هذا المقال.

قناة بطوط كيدز للأطفال

تعتبر قناة بطوط كيدز واحدة من أشهر القنوات المصرية التي تخصصت في عرض كل ما يخص الأطفال سواء من برامج وأغاني وأفلام كرتونية، حيث يتناسب محتواها مع الفئات العمرية المختلفة بداية من عام إلى أثنى عشر عاما، وتقدم لهم من خلال شاشتها الكثير من المعلومات التي يحتاج لها الأطفال دائما في مراحل التعليم من خلال تعلمهم كتابة ونطق الحروف الإبجدية باللغة العربية والإنجليزية، وبخلاف النصائح التي تستعرضهم لهم.

تردد قناة بطوط كيدز الفضائية للأطفال 2020

يمكنكم متابعينا الكرام ضبط تردد قناة بطوط كيدز لمشاهدة أجمل الأفلام الكرتونية والبرامج والأغاني التي تقدمها من خلال شاشتها، فقط ادخلوا التردد التالية على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6