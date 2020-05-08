تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقعنا المتميز عرب نيوز تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد الذي تم تغييره مؤخراً خلال شهر مايو 2020 لكي يحصل متابعيها في كل مكان على القناة بشكلها الجديد والتطورات الجديدة التي قامت القناة بها، وتعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي كله، والتي توفر للأطفال التسلية والترفيه دائما من خلال أغاني كثيرة ومتميزة.

قناة طيور الجنة بيبي للأطفال

تتبع قناة طيور الجنة بيبي مجموعة قنوات طيور الجنة والتي انطلقت في عام 2012 والتي تخصصت في عرض الأغاني الرائعة ذات الرسوم المتحركة أو الأغاني التي يؤديها أطفال متميزون وموهوبون والتي تستهدف الأطفال اصغار من عمر سنة لحد 5 سنوات، والتي تقدم لهم المعلومات الشيقة التي تساعدهم في مرحلة التعليم الأساسي والحضانة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2020

تحرص الكثير من الأمهات في الوطن العربي أن تستعلم عن التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة بيبي للأطفال، التي يمكن أن تترك أطفالها أمامها دون أم تشعر بالقلق والتوتر من المحتوى التي تعرضه عبر شاشتها، وإليكم الآن ترددها الجديد 2020.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6