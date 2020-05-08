استقبل الآن تردد قناة لنا السورية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات 2020

تردد قناة لنا السورية، تعتبر قناة لنا السورية واحدة من أشهر القنوات الموجودة في المنطقة العربية والتي تبث محتواها على القمر الصناعي المصري نايل سات، حيث ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة لنا السورية مؤخراً بعد أن تم تغيره في الفترة الأخيرة، حيث تقدم عبر شاشتها محتوى متنوع يجمع بين المسلسلات الجديدة والقديمة، وحققت شهرة كبيرة في العالم العربي كله، وهذا بفضل تغييرها وتجديدها فيما تقدمه عبر شاشتها، ولمعرفة ترددها الجديد عليكم متابعة هذا المقال لتحصلوا على أحدث تردد قناة لنا السورية على القمر الصناعي نايل سات من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز.

قناة لنا السورية

استطاعت قناة لنا أن تحقق لنفسها مكانة كبيرة بين القنوات المنافسة لها وأصبح لها جمهور عريق في دول الوطن العربي، ولم يقتصر المحتوى التي تقدمه قناة لنا السورية على المسلسلات فقط بل تقدم عدد من البرامج المتميزة ومن أبرزها “برنامج حكايتي، برنامج الرأي العام، برنامج لازم نحكي، برنامج من البابوش للطربوش”.

تردد قناة لنا السورية الجديد 2020

يمكن للجميع الآن متابعة كل ما تقدمه قناة لنا عبر شاشتها من خلال ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6