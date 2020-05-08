الاستعلام على تردد قناة ON E على النايل سات

تعتبر قناة أون أي من أهم القنوات الفضائية التي يتابعها الكثير من المواطنين، فأنها تقدم هذه القناة محتوى جيد وشامل فتقدم برامج متنوعة شاملة الأخبار الرياضية والثقافية وفنية ودينية ومن أهم هذه البرامج برنامج حوش عيسى وبرنامج لقاء خاص وأنا وأنا والمخبر وإن افتوك وبرنامج ست الحسن.

تعرض التردد في الفترة الأخيرة إلى الكثير من التغيرات وتردد قناة أون إي هو 10853 باستقطاب أفقي على القمر الصناعي النايل سات والتردد الآخر هو 12053 باستقطاب رأسي، فتقدم هذه القناة البرامج والمسلسلات برؤية واضحة دون وجود أي تقطيع أو تغشيش في الصورة، فقد استطاعت هذه القناة وفي فترة وجيزة أن تحقق نجاح كبير وهائل.