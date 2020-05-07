ضبط أقوى إشارة تردد قناة دجلة العراقية الفضائية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

في الفترة الأخيرة تم تحديث تردد الكثير من القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، ومن ضمن تلك القنوات قناة دجلة العراقية الفضائية، والتي تعرض عبر شاشتها محتوى أخباري متنوع يجمع بين الأخبار المحلية والأخبار العالمية، والتي يتم تحليل كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تحدث في العالم كله، ولذلك حققت شهرة كبيرة وتمتلك جمهور عريق في العالم كله، ويبحث الملايين في الوطن العربي عن ترددها الجديد لمتابعة كل ما يعرض عبر شاشتها، ولذلك سوف نستعرض عليكم تردد قناة دجلة العراقية الفضائية.

قناة دجلة العراقية الفضائية

انطلقت قناة دجلة العراقية في عام 2012 والتي تبث محتواها من دولة الأردن، والتي يمتلكها رجل الأعمال العراقي المشهور محمد الكربولي، وتعتبر هي واحدة من أشهر القنوات العربية المتخصصة في عرض الأخبار السياسية العالمية والمحلية، والتي يقدمها نخبة متميزة ورائعة من الإعلاميين في الوطن العربي، وقد حققت قناة دجلة نجاح كبير وعريق بسبب تألقها وتميزها عن غيرها من القنوات المنافسة لها.

أهم برامج قناة دجلة

برنامج هيل وليل.

برنامج بصراحة.

برنامج شيف دجلة.

برنامج صباح دجلة.

برنامج البصمة.

برنامج المناورة.

تردد قناة دجلة العراقية الفضائية 2020

الآن أصبح بإمكان الكثير من الباحثين عن تردد قناة دجلة العراقية الفضائية الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة دجلة من خلال شاشتها عليكم ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6