ضبط التردد الجديد لقناة الحياة الحمراء على القمر الصناعي النايل سات 2020

شبكة قنوات الحياة الحمراء من أشهر القنوات التي تبث على القمر الصناعي نايل سات، ويكثر البحث عنها خاصة في رمضان نظرا لعرضها لمسلسلات رمضان.

بذلت إدارة شبكة قنوات الحياة قصاري جهدها كي تتمكن من جذب إنتباه الجماهير وتمكنت فعلا من ذلك، وأصبحت من أقوي القنوات خاصة قناة الحياة الحمراء والحياة مسلسلات.

التردد الجديد لقناة الحياة الحمراء

للتمكن من ضبط قناة الحياة الحمراء ومتابعة مسلسلات رمضان 2020 الرائعة، لابد من ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم والتردد هو 12206 والأستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.

تقوم قناة الحياة الحمراء بعرض مجموعة من المسلسلات رمضان الممتعة مثل مسلسل عمر ودياب وهو تمثيل الفنانين مصطفي خاطر وعلي ربيع والفنانة الكبيرة نهال عنبر، وتعرض مسلسل خيانة عهد وهو لعملاقة التمثيل الفنانة يسرا، ومسلسل الفتوة لفنان ياسر جلال، ومسلسل ب 100 وش لنيلي كريم.