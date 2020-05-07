حالاً تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 النايل سات toyor aljanah قناة الأطفال

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تردد قناة طيور الجنة الجديد ، يتزايد البحث حول قناة الأطفال الأولى في مصر والوطن العربي بعد نقل إغلاق القناة ويتعلق الملايين من الأطفال الذي نشأوا مع toyor aljanah، وتقدم قناة طيور الجنة محتوى مفيد إلى الصغار قائم على تعليمهم الأساليب الصحيحة والتربية على الأخلاق، من خلال بعض البرامج والأغاني الأطفال وبالأخص مقاطع الفيديو الكارتونية والتي تحتوي على الصور المتحركة وأغاني الأطفال مع بعضهم، وقامت منذ حوالي شهرين بنشر إعلان يفيد بتغيير تردد قناة طيور الجنة وإستبداله بأخر جديد، مما دفع الجميع إلى البحث عن هذا التردد الجديد.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020
تفاجأ متابعي toyor aljanah من إغلاق القناة بعد مدة دامت أكثر من عشر سنوات على شاشات التلفاز في جميع أنحاء الوطن العربي، ونشرت الإدارة عبر قناتهم في السوشيال ميديا أن تردد قناة طيور الجنة الجديد تم تفعيله لكن على قمر صناعي مختلف وهو عرب سات.
- تردد قناة طيور الجنة: 11310
- القمر الصناعي: عرب سات
- الإستقطاب: رأسي
- معدل التصحيح: 2/3
ثبت قناة طيور الجنة الجديد 2020
يدير القناة خالد مقداد هو وعدد من أفراد عائلته ويوجد قنوات أخرى تابعة لهم وهي طيور بيبي والتي تعد الأخ الأصغر إلى قناة طيور الجنة، وقامت خلال الفترة الماضية بإنتاج عدد كبير من الأغاني الجديدة وبالأخص بعد إغلاق toyor aljanah، وتفاجأ المتابعين بإغلاق قناة طيور بيبي ويمكن تثبيت التردد الجديد والموضح بالأعلى.
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