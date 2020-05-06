تردد قناة اليرموك الفضائية 2020 Yarmouk TV الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 20 في تمام الساعة 8 مساءً

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 20، يترقب محبي ومتابعي المؤسس عثمان الحلقة العشرون عرض الحلقة، في حالة من الشغف والفضول خاصة بعد عرض الإعلان التشويقي لمسلسل قيامة عثمان، ومن المقرر أن تعرض الحلقة العشرون اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020 عبر قناة atv التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية، وتستمر مدة الحلقة ساعتين ونصف، كما تعاد الحلقة في اليوم التالي علي قناة اليرموك الأردنية، وننشر لكم من خلال هذه المقالة تردد قناة اليرموك الفضائية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 20.

قيامة عثمان الحلقة 20 اليوم

الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان هو دراما تركية تاريخية، تتحدث عن كيفية تأسيس الدولة العثمانية علي يد الغاي عثمان بن ارطغرل، ولقد حقق مسلسل المؤسس عثمان نسب مشاهدة عالية في مصر والسعودية وجميع الوطن العربي، ولقد ظهر خلال الحلقة التاسعة عشر قرب سقوط وانهيار الدولة العثمانية، ولكن الإعلان التشويقي أظهر لنا شجاعة وقوة عثمان في التصدي للمغول، فمن المتوقع أن تكون حلقة اليوم مليئة بالأحداث المشوقة.

تردد قناة اليرموك الفضائية 2020

تقدم قناة اليرموك الأردنية محتوي متنوع وجيد، كما تعرض قناة اليرموك بتقنية الـ HD فتتميز بنقاء الصورة، بالإضافة إلي الصوت المميز، ولقد حصلت قناة اليرموك علي نقل مسلسل قيامة عثمان مما أدي إلي زيادة البحث عن تردد القناة بشكل أسبوعي، ونستعرض معكم الآن تردد قناة اليرموك الفضائية:

اسم القناة اليرموك الفضائية التردد 11678 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 الاتجاه 3/4

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