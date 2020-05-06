مسلسل قيامة عثمان الحلقة 20، يترقب محبي ومتابعي المؤسس عثمان الحلقة العشرون عرض الحلقة، في حالة من الشغف والفضول خاصة بعد عرض الإعلان التشويقي لمسلسل قيامة عثمان، ومن المقرر أن تعرض الحلقة العشرون اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020 عبر قناة atv التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية، وتستمر مدة الحلقة ساعتين ونصف، كما تعاد الحلقة في اليوم التالي علي قناة اليرموك الأردنية، وننشر لكم من خلال هذه المقالة تردد قناة اليرموك الفضائية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 20.
قيامة عثمان الحلقة 20 اليوم
الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان هو دراما تركية تاريخية، تتحدث عن كيفية تأسيس الدولة العثمانية علي يد الغاي عثمان بن ارطغرل، ولقد حقق مسلسل المؤسس عثمان نسب مشاهدة عالية في مصر والسعودية وجميع الوطن العربي، ولقد ظهر خلال الحلقة التاسعة عشر قرب سقوط وانهيار الدولة العثمانية، ولكن الإعلان التشويقي أظهر لنا شجاعة وقوة عثمان في التصدي للمغول، فمن المتوقع أن تكون حلقة اليوم مليئة بالأحداث المشوقة.
تردد قناة اليرموك الفضائية 2020
تقدم قناة اليرموك الأردنية محتوي متنوع وجيد، كما تعرض قناة اليرموك بتقنية الـ HD فتتميز بنقاء الصورة، بالإضافة إلي الصوت المميز، ولقد حصلت قناة اليرموك علي نقل مسلسل قيامة عثمان مما أدي إلي زيادة البحث عن تردد القناة بشكل أسبوعي، ونستعرض معكم الآن تردد قناة اليرموك الفضائية:
|اسم القناة
|اليرموك الفضائية
|التردد
|11678
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|الاتجاه
|3/4
قد يهمك أيضاً :-
كانت هذه تفاصيل خبر تردد قناة اليرموك الفضائية 2020 Yarmouk TV الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 20 في تمام الساعة 8 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على دليل الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.