آخر تحديثات تردد قناة المولد 2 El Moled الجديد “مايو 2020” ???????? “شعبيات” على النايل سات

نعرض إليكم تردد قناة المولد 2 El Moled الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات قناة المولد قناة فضائية من أشهر قنوات كليبات الأغاني المصرية الشعبية فهي ليست قناة قديمة وليست بجديدة أنما ظهرت في أول الألفية الأخير وتتميز قناة المولد بتقديم محتوي متميز من أشهر كليبات الأغاني الشعبية لكبار نجوم الفن وأشهر المطربين والمطربات الشعبية, قناة المولد هي أولي قنوات الغنية الشعبية والمهرجانات.

قناة المولد El Moled هي قناة مصرية متخصصة في تقديم كليبات الأغاني الشعبية المصرية الحديثة كما تعرض فقرات رقص لراقصات مشهورة على موسيقى الأغاني الشعبية وأيضًا تعرض الأغاني الشعبية القديمة التي يتابعها الجمهور عريض، قناة المولد تقدم دائما لمحبيها كل ماهو جديد في عالم الغناء الشعبي .

تردد قناة المولد 2 El Moled الجديد على نايل سات 2020

سنقدم إليكم من خلال هذا التقرير التردد الجديد لقناة المولد سيمكنكم الآن ضبط التردد الجديد على جهاز الإرسال الخاص بكم

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11411 أفقى 27500 6/5

طريقة إدخال تردد قناة المولد

• استخدم الريموت الخاص بالريسيفر، واختار القائمة menu. • اختار التركيب installation. • اختار بحث يدوى manualscan. • اختار إضافة تردد ونكتب التردد المتاح في الجدول. Advertisements • أضغط على بحث أو ok تبع نوع الريسيفر، ومن ثم حفظ.

ويمكنكم متابعة صفحة قناة المولد على الفيس بوك في حالة التعليق بطلب أغاني معينة أو إرسال آراء حول القناة.

المطربين الشعبيين على تردد قناة المولد 2 El Moled الجديد

المطرب أحمد عدوية

المطرب سعد الصغير

المطرب أحمد شيبة

المطرب محمود الليثي

المطربة أمينة

المطربة يوسى

تردد قناة قناة المولد 2 على نايل سات

تعتبر قناة المولد من أهم قنوات الأغاني الشعبية التي نالت إعجاب الكثير من المشاهدين في مصر والوطن العربي وذلك لعرضها أحدث الأغاني الشعبية بطريقة الفيديو كليب لكبار المطربين والمطربات وأغاني المهرجانات وفرق الأغاني الشعبية المشهورة .

قناة المولد من أفضل القنوات لعرض الكليبات الحصرية والأغاني الشعبية المتميزة, كما حققت القناة نجاح كبير وجماهيرية عالية ونسب مشاهدة مرتفعة وأيضًا تعرض أحدث الكليبات بأحسن صورة ذات رؤية واضحة على شاشتها.

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وتحرص إدارة قناة المولد على أن تعمل القناة بأحدث التقنيات على مدار 24 ساعة بدون انقطاع أوتشفير للقناة، وهى قناة مجانية مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات ويمكن متابعة القناة من خلال الصفحة الرسمية لقناة المولد على الفيس بوك.