نرصد ترددات قنوات الحياة الجديدة 2020 Alhayat TV عبر القمر الصناعي نايل سات الذي يبحث عنها الكثير من متابعي ومحبي قنوات الحياة وهي من أهم القنوات الفضائية المصرية على الشاشة، تأسست في عام 2008 ويمتلكها الآن رجل أعمال مصري، قنوات الحياة تعرض الكثير من البرامج المتنوعة والمسلسلات بشكل حصري وأقوي الأفلام العربية، قنوات الحياة من أفضل القنوات في الوقت الحالي التي حققت نجاح كبير وجماهيرية عالية.

تتميز شبكة قنوات الحياة بتقديم محتوي هادف متميز من أعمال مختلفة ومتنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والدينية والرياضية كما تقدم أحدث المسلسلات العربية والتركية والأجنبية المدبلجة للعربية والأفلام العربية قنوات الحياة قنوات فضائية مجانية تعرض على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشفير.

تردد قنوات الحياة الجديد 2020 عبر القمر الصناعي نايل سات

سنعرض لكم من خلال هذا المقال الترددات الجديدة لشبكة قنوات الحياة على القمر الصناعي نايل سات ويمكن لجميع المشاهدين ضبط أجهزة الإرسال على الترددات الجديدة لاستقبال شبكة قنوات الحياة.

تردد قناة الحياة الحمراء

هي قناة من أفضل القنوات التي تقدم أبرز البرامج المختلفة كما تقدم العديد من برامج التوك شو ومن أهم البرامج التي تقدمها برنامج مصر اليوم, وبرنامج 4 شارع شريف، وبرنامج المطبخ، وبرنامج عين، برنامج صبايا، برنامج قهوة أشرف، وأحدث المسلسلات المصرية والعربية، وتستطيعون متابعة صفحة قناة الحياة الحمراء على الفيس بوك

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح 12206 عمودي 27500 3/4

تردد قناة الحياة دراما مسلسلات

هي قناة متخصصة في عرض المسلسلات العربية والمصرية والتركية المدبلجة للعربية وهى تتميز بشعارها الخاص وهو اللون الأزرق تبث أحدث المسلسلات الدرامية التي يتابعها عشاقها من المشاهدين في مصر والوطن العربي .

Advertisements

التردد 12437

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الحياة 2

وهي القناة الثالثة في ترتيب قنوات الحياة, قناة الحياة 2 هي القناة المتخصصة في عرض وتقديم البرامج والمسلسلات العربية والتركية والأجنبية المدبلجة, كما تنقل أهم المباريات الرياضية ومباريات الدوري المصري، وهي تتميز بشعارها الخاص وهو اللون البنفسجي.

التردد 12015 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الحياة سينما

هي قناة متخصصة في عرض وتقديم أقوي وأحدث الأفلام العربية المختلفة, وهى تتميز بشعارها الخاص وهو اللون البرتقالي.

التردد 10891

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

قد يهمك أيضا التعرف على:

Nile Sat إشارة بث تردد سحري واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات “مايو 2020” التردد السحري الشبكي ترددات القنوات الرياضية والأخبار والدراما وقنوات كارتون الأطفال

إشارة بث جميع ترددات قنوات القمر عرب سات الجديدة التردد الشبكي”مايو 2020″ قنوات الرياضة والأفلام والأخبار وجميع قنوات الأطفال والدراما والأكشن

وسنتابع معكم أي تغيرات قد تطرأ على ترددات شبكة قنوات الحياة، وسنقوم بتحديث هذا التقرير في حال تم تغيير تردد أي قناة من قنوات شبكة الحياة، كما سيعدنا أن نجيب على استفساراتكم عن أي تردد لأي قناة أخرى، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.