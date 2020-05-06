جودة hd..ضبط تردد قناة UTV العراقية الجديد 2020 على النايل سات لمتابعة احدث المسلسلات العربية والمدبلجة

تردد قناة UTV العراقية الجديد 2020، حيث زادات معدلات البحث عن القناة العراقية في الفرة الحالية بدرجة كبيرة من قبل المواطنين العراقيين، وذلك لمحاولة الحصول على القناة لمتابعة المسلسلات والبرامج المدبلجة على القمر الصناعى النايل سات، وتعرض قناة يو تي في برامجها ومسلسلاتها بجودة HD المميزة، وتقوم القناة بعرض العديد من المسلسلات المختلفة، مسلسلات عراقية، مسلسلات تركية، مصرية، خليجية، هندية، كورية، والجدير بالذكر أن القناة تم إطلاقها منذ فترة قصيرة للغاية لا تتعدي 10 أيام، ومع ذلك إستطاعت تكوين قاعدة جماهير كبيرة للغاية ليس في العراق وحدها لكن أيضاً في جميع أركان الوطن العربي، لذا يقدم لكم موقع دليل الوطن أحدث تردد لقناة UTV العراقية 2020 على القمر الصناعى nile sat.

تردد قناة UTV العراقية الجديد 2020

تردد قناة يو تي في العراقية، برغم صغر عمر القناة إلا أنها اسطاعت تحقيق أعلى نسب المشاهدة متفوقة على العديد من قنوات النايل سات الموجودة منذ سنوات، وبذلك حطمت الكثير من الأرقام القياسية في نجاح الوصول وإرضاء المشاهد، لذا يقدم لكم موقعنا عبر الجدول التالي اجدد تردد لقناة utv العراقية:

القمر الصناعي nile sat تردد 10727 معدل ترميز 27500 الأستقطاب افقي معدل تصحيح الخطأ 3/4

من الجدول السابق يمكنك تثبيت القناة على جاهزكم الخاص والإستمتاع بأحدث المسلسلات المختلفة والبرامج.

تردد قناة يو تي في العراقية الجديد

تعمل قناة يو تي في العراقية على ترددين مختلفين في حين لم تستطع تثبيتها من التردد السابق يمكنكم الحصول علي من خلال التردد الأخر، تردد قناة المسلسلات العراقية:

القمر الصناعي النايل سات تردد 11354 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4

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