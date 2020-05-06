“الآن” – تردد قناة نجوم هوليود الجديد Hollywood Stars TV على النايل سات 2020

تردد قناة نجوم هوليود الجديد 2020 الآن ضمن قائمة القنوات الأجنبية التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي، يوجد قناة نجوم هوليود التي حرصت على الدخول بقوة وسط سباق القنوات التليفزيونية والتي تهتم بعرض الأفلام ذات طابع الأكشن والإثارة التي تحظى باهتمام فئة كبيرة من عشاق الأفلام الأجنبية بمختلف الأعمار، واستطاعت قناة نجوم هوليود جذب عدد كبير من المشاهدين بسبب تميز المحتوى الذي تقدمه فهي تبث بصورة مجانية دون تشفير أو تقطيع وعلى مدار اليوم دون توقف، مما ساعد على زيادة البحث عن تردد قناة نجوم هوليود الجديد Hollywood Stars TV لمتابعة كل ما تقدمه القناة من أفلام مثيرة ومميزة.

تردد الجديد لقناة نجوم هوليود رعب على النايل سات 2020 Hollywood Horror

تردد قناة نجوم هوليود الجديد Hollywood Stars TV

كانت قناة نجوم هوليود قد استطاعت الترويج لنفسها قبل انطلاق البث الرسمي للقناة بفترة كبيرة حتى تتمكن من جذب انتباه مشاهدين الأفلام الأجنبية وتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة مخصصة لها ولفت الأنظار وذلك ما ساعدها على السيطرة على قائمة القنوات الأجنبية الأكثر مشاهدة على شاشة التليفزيون، واستخدمت القناة قبل انطلاقها شعار مميز يحمل اسم “أفلام أجنبي بطعم شعبي”، وحرصت في بداية انطلاقها على عرض أكثر الأفلام تميزًا وأقربها إلى قلب محبي أفلام الأكشن فقامت بعرض فيلم City Hunter الشهير بطولة بطل الأكشن الأول جاكي شان، وتبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال تردد 12562 ومعدل الترميز 27500.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12562 (V) 27500 رأسي 3/4

قناة نجوم هوليود على النايل سات

حددت قناة نجوم هوليود أهدافها منذ انطلاقها لأول مرة على شاشة التليفزيون وعبر قمر النايل سات بأن استطاعت لفت انتباه كل محبي أفلام الأكشن والإثارة والحركة واعتبارها وجهتهم الأولى لمشاهدة كل الأفلام المفضلة بالإضافة إلى أفلام الرعب القوية التي تجذب فئة كبيرة من الجمهور، كما يحرص القائمين على قناة نجوم هوليود على استخدام أحدث التقنيات الموجودة لضمان وصول أفضل جودة لكل متابعي القناة، والحفاظ الدائم على قاعدتها الجمهورية العريقة.