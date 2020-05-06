بأقوى اشارة تردد “قنوات الأفلام والمسلسلات الهندية” مايو 2020 مدبلجة على النايل سات وكل الاقمار الصناعية|| تردد شاروخان ،بوليود و Zee وطلقة وKurdsat 

تردد قنوات الافلام والمسلسلات الهندية 2020 من خلال القمر الصناعي النايل سات، نوفر لكم مجموعة كاملة من تردد قنوات مسلسلات هندية مدبلجة للعربية، يتزايد البحث عن القنوات المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات الهندية، وعن تردد قنوات مسلسلات هندية مدبلجة 2020 و قنوات دراما هندي علي النايل سات جديدة بدون حذف او بدون تشفير ومترجمة الي اللغة العربية، تردد قنوات هندية غير مشفرة، وذلك بعد أن أصبحت السينما الهندية تنتج باقة متنوعة من الأفلام الهندية المتميزة كل عام.

مستمرين معكم في تتبع قنوات الأفلام والمسلسلات الهندية لمشاهدة المحتوى الهندي بدون فواصل وتشفير على مدار اليوم.

استقبل تردد قنوات الافلام والمسلسلات الهندية 2020

وننشر اليكم قنوات تعرض المسلسلات الهندية علي النايل سات، والتي تنال إعجاب قطاع كبير من الجمهور العربي في مختلف البلدان العربية، في السينما الهندية تقدم العديد من الأفلام السينمائية لكبار نجوم الهند المشهورين على مستوى العالم، فالسينما الهندية ازدهرت وأصبحت أكثر رواجا وشهرة في مطلع القرن العشرين، مما زاد الإقبال مع التطورات التكنولوجية الجديدة، وظهور القنوات الفضائية حثها إلى تخصيص قنوات عدة لعرض العديد من الأعمال الهندية سواء أفلام أو مسلسلات، مما زاد البحث عن تلك القنوات المتخصصة، من قبل الجمهور العربي، تابعونا وعرض القنوات المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات الهندية، ولهذا ننشر ترددات القنوات الهنديه كلها.

قنوات الأفلام والمسلسلات الهندية 2020

تردد قنوات مسلسلات هندي 2020 جديدة علي النايل سات مفتوحة، حيث أن هناك مجموعة من القنوات الفضائية التي ظهرت على الساحة وتعتبر من القنوات المتخصصة في عرض العديد من أهم الأفلام الهندية والدراما الهندية أيضًا، وهي إما مترجمة أو يتم دبلجتها إلى اللغة العربية، لتناسب جميع احتياجات الجمهور العربي، وتزيد من التشويق والمتعة أثناء مشاهدة الأعمال الهندية باللغة العربية، لذا استطاعت القنوات الهندية أن تجذب أنظار المشاهدين في مصر والوطن العربي، فنالت القنوات الهندية أعلى نسبة مشاهدة عالمية نظراُ لتميزها بعرض باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الهندية العالمية، تردد القنوات الهندية للمسلسلات كلها الدراما الهندية المترجمة غير مشفرة، وسوف نستعرض معكم خلال السطور القادمة أهم قنوات الأفلام والمسلسلات الهندية من خلال القمر الصناعي النايل سات.

قناة زي أفلام 2020

قناة زي أفلام تعد واحدة من أشهر القنوات التي تقدم عدد كبير من أهم الأفلام الهندية الجديدة والقديمة لعدد كبير من نجوم السينما الهندية بوليود، وقد اشتهرت قناة زي أفلام بتقديم الأفلام الهندية المدبلجة إلى اللغة العربية، وبالإضافة إلي تقديم البعض المترجم إلي العربية، كما تميزت قناة رى أفلام بقلة الفواصل الإعلانية المملة، مما جعل المشاهد العربي يقبل عليها ويتابعها باستمرار.

تردد قناة زي أفلام عبر النايل سات 2020

لمشاهدة العديد من أهم الأفلام الهندية الرائعة والمشهورة لكبار النجوم في الهند يمكنكم الآن ضبط جهاز الاستقبال من خلال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات مشاهدة مباشرة الآن وبدون تقطيع أو تشويش

التردد معامل الترميز الاستقطاب 11939 27500 عمودي

قناة زي ألوان 2020

قناة زي ألوان من أشهر وأروع القنوات المعروفة عبر القمر الصناعي النايل سات بعرض الأعمال الدرامية الهندية المدبلجة باللغة العربية، وقد انطلقت قناة زي ألوان عبر الفضائيات عام 2012، فهي تعرض سلسلة متنوعة من المسلسلات الهندية المتميزة، التي تحتل نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، فهي تعرض المسلسلات الهندية الحديثة التي يتابعها قطاع كبير من الجمهور العربي حول العالم.

تردد قناة زي ألوان الجديد على النايل سات 2020

تقوم قناة زي ألوان بعرض العديد من أهم المسلسلات الهندية الحديثة لأهم الأبطال في الهند، وتم عرض العديد من المسلسلات الحصرية على شاشة القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب 11939 27500 عمودي

قناة ام بى سى بوليود

قناة ام بي سي بوليود من القنوات الهندية الأكثر شهرة في الوطن العربي، بتقديمها محتوى همدي متميز، فقناة ام بي سي بوليود تتبع أكبر شبكة إعلامية في الوطن العربي وهي قنوات ام بي سي المتخصصة، وقد حرصت قناة ام بي سي بوليود أن تتابع أحدث الأفلام والمسلسلات الهندية لتعرضها عبر شاشتها المتخصصة، فهي تعرض باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الهندية المدبلجة وأيضاً المترجمة إلي العربية، لذا يحرص قطاع كبير من الجمهور العربي على طلب تردد قناة ام بي سي بوليود ليتابعوا من خلالها أحدث وأشهر الأفلام والمسلسلات الهندية.

تردد قناة ام بي سي بوليود عبر القمر النايل سات

تابعوا قناة إم بي سي بوليود على القمر الصناعي نايل سات فقط اضبط جهاز استقبالك من خلال التردد التالي لمشاهدة بدون تقطيع أو تشويش لأجدد الأفلام الهندية

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التردد معامل الترميز الاستقطاب 11559 27500 عمودي

قناة بى فور يو أفلام

قناة بى فور يو أفلام من القنوات الهندية المتخصصة في عرض الأفلام الهندية المتنوعة المترجمة و المدبلجة إلى العربية، فأصبحت من القنوات التي يتابعها محبي وعشاق الأفلام الهندية الرائعة.

ويمكن متابعة قناة بي فور يو أفلام على التردد الاتي

التردد معامل الترميز الاستقطاب 11938 27500 عمودي

قناة طلقة هندي 2020

قناة طلقة هندي من أحدث القنوات الهندية ظهوراً عبر الفضائيات لتكون بحق طلقة في عالم الفضائيات في عرض الأفلام الهندية الحصرية من السينما الهندية بوليود للمشاهد العربي عبر شاشتها، وقد أعانها على ذلك وضوح الصورة، فهي تعرض باقة من الأفلام الهندية المترجمة إلي العربية.

قناة شاروخان هندي

قناة شاروخان هندي انطلقت للبث عبر القمر الصناعي النايل سات أواخر عام 2017، وتميزت بعرض الأفلام الهندية الحصرية الجديدة الرائعة المترجمة إلى العربية.

تردد قناة شاروخان هندي عبر قمر النايل سات 2020

التردد معامل الترميز الاستقطاب 10873 27500 عمودي

قناة سهر هندي

قناة سهر هندي تخصصت في عرض سلسلة من المسلسلات الهندية المتنوعة فقط، مع تميزها بعرض المسلسلات المدبلجة إلي العربية.

تردد قناة سهر هندي 2020 على النايل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب 11179 27500 عمودي

قناة ايماجن موفيز

قناة ايماجن موفيز من القنوات الهندية المتميزة التي تعرض أروع الأفلام الهندية الحصرية المترجمة إلي العربية عبر شاشتها المتخصصة، ولكنها أحياناً تعرض الأفلام بدون ترجمة إلي العربية، وعلى الرغم من ذلك فهي من القنوات الهندية التي تحرص على عرض كل ما هو جديد وحصري في عالم السينما الهندية.

تردد قناة ايماجن موفيز 2020 عبر النايل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب 12360 27500 عمودي

قناة حكاية هندي

قناة حكاية هندي من القنوات التي تخصصت في عرض المسلسلات الدرامية الهندية المتنوعة الرائعة المدبلجة إلى العربية، والتي زاع صيتها في الوطن العربي.

تردد قناة حكاية هندي على النايل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب 11179 27500 عمودي

تردد قناة ستار فيجاي المسلسلات الهندية على النايل سات

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11804 (h) 27500 – 5/6

تردد قناة ستار بلس للمسلسلات الهندية star plus

القمر التردد FEC/SR نايل سات 11881 (h) 27500 – 5/6

تحديث تردد قنوات الافلام الهندية والمسلسلات على كل الأقمار الصناعية 2020

يمكن الآن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية لأهم القنوات الهندية على الشاشة الإعلامية:

اسم القناة التردد معدل الترميز تردد قناة إم بي سي بوليود MBC Bollywood 11938 V 27500 تردد قناة بي 4 يو B4U Aflam 12417 H 27500 تردد قناة بي 4 يو بلس BU4 plus 121417 H 27500 تردد قناة زي أفلام 11938 V 27500 تردد قناة إيميجن موفي Imagine Movies 12361 V 27500 تردد قناة يو تي في ارابيا UTV Arabia 10892 H 27500 تردد قناة زي ألوان 121417 H 27500 تردد قناة ستار فيجاي “star vijay” 11804 (h) 27500 – 5/6

تحديث تردد قنوات المسلسلات الهندية

تردد قناة MBC Bollywood إم بي سي بوليود

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11559 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4.

إم بي سي بوليود معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11559 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4. تردد قناة ستار فيجاي Star Vijay

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11804 أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6.

Star Vijay معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11804 أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة زي Zee

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11939 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11939 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4. تردد قناة زي ألوان Zee Alwan

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11939 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11939 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4. تردد قناة كرد سات تي في Kurdsat TV

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10769 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10769 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة ستار بلاس Star Plus

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11881 أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11881 أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد حكاية هندي Hekaya Hendi

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11179 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11179 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة سهر هندي Sahar Hendi

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11179 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11179 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة شاروخان Sharokhan

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11873 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11873 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة طلقة هندي

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11604 أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تحديث تردد قنوات الافلام الهندية على النايل سات

تردد قناة بي فور يو B4U على النايل سات

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11938 عمودي V معامل الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11938 عمودي V معامل الخطأ 5/6. تردد قناة ايماجن موفيز Imagine movies على النايل سات

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 12360 عمودي V معامل الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 12360 عمودي V معامل الخطأ 5/6. تردد قناة يو تي في ارابيا UTV Arabia على النايل سات

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10892 أفقي H معامل الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10892 أفقي H معامل الخطأ 5/6. تردد قناة كلار تي في Color TV على النايل سات

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11881 أفقي H معامل الخطأ 5/6.

نرجو أن نكون قدمنا لكم جميع ترددات القنوات الهندية من خلال هذا المقال، ونسعد في الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات من خلال التعليقات.

مستمرين معكم عبر التحديثات لتقديم كل جديد في عالم الفضائيات، فتابعونا بصفة مستمرة، نطلعكم علي احدث قنوات الأفلام الهندي المتميزة.