اضبط تردد قناة الثانية المصرية على النايل سات

تعد قناة الثانية من أهم القنوات الفضائية التي تتميز بتقديمها لمحتوى جيد شامل لجميع البرامج السياسية والاقتصادية والترفيهية والرياضية والسياسية والدينية، فتتسم الفقرات التي تقدمها هذه القناة بالتنوع، فتقدم فقرات خاصة بالموضة والمشروعات القومية وجميع النشرات الإخبارية، فتسطيع هذه القناة أن تطلع على جميع الثقافات الأخرى.

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد هذه القناة ولكنه تعرض في الفترة الأخيرة للكثير من التغيرات والتردد هو 11488 باستقطاب أفقي على القمر الصناعي النايل سات، فالرؤية في هذه القناة واضحة فخالية من التقطيع، فتقدم إليكم سلسلة من البرامج المتنوعة التي من أهمها برنامج زينة وفاشون وبنصبح عليك واكلات وحكايات ومقعد أمام الشاشة وغيرهم الكثير من البرامج.