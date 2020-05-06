تردد قناة طيور الجنة وبيبي toyor al janah جميع الأقمار الصناعية 2020 لمتابعة أجدد أغاني الأطفال

قناة طيور الجنة toyor al janah، تزداد عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2020 عبر جميع الأقمار الصناعية، تعد قناة طيور الجنة متخصصة في محتوي الأطفال، فهي تعرض باقة من أجمل أغاني الأطفال وبرامج الأطفال، ومن خلال هذه الأغاني تحث الأطفال علي اتباع الكثير من القيم والعادات الإسلامية، كما تحث الأطفال علي الصلاة والحفاظ عليها، فقناة طيور الجنة toyor al janah هي الملاذ الأمن للأسرة، ومن خلال هذا المقال ننشر لكم تردد قناة طيور الجنة 2020.

قناة طيور الجنة 2020

انطلقت قناة طيور الجنة منذ عام 2008 وتبث من البحرين، ولكن مقر القناة الأردن، وصاحبها خالد مقداد ومديرها أيضاً، حققت نسب مشاهدة عالية منذ بثها في جميع بلدان الوطن العربي، ولقد بلغت نسب مشاهدة الفيديوهات الخاصة بها باليوتيوب إلي 10 ملايين مشاهدة، ولقد حصلت قناة طيور الجنة علي الدرع الماسي، وبها عدد من أجمل الأغاني بمناسبة شهر رمضان الكريم ومنها، بلغنا مضان “زين ويارا”، صمنا “جوان وليليان السيلاوي”، أنا بدي أصوم “إياد وجاد مقداد”، ودائما ما تعرض قناة طيور الجنة كل ما هو متجدد.

برامج طيور الجنة في رمضان 2020

برنامج مناجاة.

برنامج رمضانيات.

برنامج نصائح رمضانية.

برنامج ورتل القرآن ترتيلا.

برنامج بيت الحج.

برنامج أخبار الدار.

برنامج أنا أحبكم.

تردد قناة طيور الجنة 2020

تجدر الإشارة إلي أن قناة طيور الجنة وطيور بيبي تم إيقاف بثها عبر النايل سات، لظروف غير معلومة، وتبث الآن عبر القمر الصناعي العرب سات، ومن منشدين طيور الجنة جني مقداد، براء العويد، مراد شريف، زين ويارا مقداد، جوان وليليان السيلاوي، وليد والمعتصم مقداد، زينب المكحل، وإليكم التردد عبر العرب سات كالآتي:

اسم القناة طيور الجنة التردد 11310 الاستقطاب عمودي تصحيح الخطأ 2/3 معدل الترميز 30000

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