ضبط تردد قناة روتانا كوميدي الجديدة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة كل الأفلام والمسرحيات الكوميدية

يبحث الكثيرون الآن في الوطن العربي عن تردد قناة روتانا كوميدي الجديدة التي انطلقت مؤخراً بهدف توفير التسلية والترفيه للمواطنين من قبل إدارة قنوات روتانا بعد أن أصبح الوضع في الوطن العربي محزن ومقلق بعد أن تفشى فيروس كورونا بشكل مرعب في كافة دول العالم، فقررت إدارة قنوات روتانا أن تطلق قناة جديدة تحمل اسم قناة روتانا كوميدي تعرض عبر شاشتها كافة الأعمال الكوميدية سواء مسلسلات أو أفلام وأعمال مسرحية لكي تخرج المشاهدين من حالة الاكتئاب التي يعيشون فيها، ولذلك سوف نستعرض عليكم في هذا المقال تردد قناة روتانا كوميدي الجديدة.

قناة روتانا كوميدي الجديدة

تعرض قناة روتانا كوميدي عبر شاشتها الأفلام الكوميدية لأشهر الفنانين الكوميدي وأبرزها الفنان الكبير عادل إمام ومحمد هنيدي وأحمد حلمي وهاني رمزي وغيرها، بخلاف الكثير من الأعمال المسرحية التي حققتن نجاحاً كبيراً واستطاعت أن تخرج المواطنين من الحالة السيئة التي يعيشون فيها المواطنين في الوطن العربي، وتتميز قناة روتانا كوميدي بعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا تشويش ومجاناً دون اشتراك.

تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

إليكم الآن متابعينا في مكان بالعالم العربي تردد قناة روتانا كوميدي للاستمتاع بكل ما تقدمه عبر شاشتها:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6