تردد قناة إي تي في ATV التركية العارضة الحصرية لمسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة

بدأ يستعد الملايين من محبي ومتابعي المسلسل التركية الشهير قيامة عثمان لمتابعة أحداث الحلقة الجديدة 20 والتي من المقرر عرضها غدا الأربعاء، حيث ازداد البحث حاليا عن تردد قناة إي تي في التركية العارضة الحصرية للمسلسل، والتي أصبح لها مكانة كبيرة وعريق بين جمهور المسلسل في كل مكان بالعالم وتحديداً في الدول العربية التي أصبحت أكر مشاهدة ومتابعة للمسلسلات التركية في الفترة الأخيرة، لذلك تابعوا معنا في هذا المقال لتحصلوا على التردد الخاص بقناة إي تي في التركية.

قناة إي تي في التركية

تعتبر قناة إي تي في من أشهر قنوات الدراما في التركية والتي حصلت على حقوق عرض الكثير من المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً كبيراً في وقت عرضها، وفي الفترة الأخيرة حصلت على حقوق بث حلقات المسلسل التركي التاريخي الأضخم انتاجاً قيامة عثمان الذي يجمع بين أقوى أبطال الدراما التركية، وحقق أكبر نجاح بالرغم من أن حلقاته لم تنتهي بعد.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 20

من المقرر أن تعرض غدا الأربعاء الحلقة الـ 20 من مسلسل قيامة عثمان على قناة إي تي في التركية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر الساعة التاسعة بتوقيت تريا والسعودية، وستشهد الحلقة أحداث مثيرة ومشوقة والتي تجمع بين المغازي عثمان وعمه ديندار.

تردد قناة ATV إي تي في التركية على كل الاقمار

للاستمتاع بأحداث الحلقة العشرون من مسلسل قيامة عثمان عليكم ضبط ترددها التالي على كافة الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي المدار التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ترك سات 42.0°E 11628 أفقي 27500 5/6 استرا 19.2°E 12692 أفقي 27500 5/6 استرا 19.2°E 11243 أفقي 27500 5/6