استقبل حالاً .. تردد قناة ATV التركية على النايل سات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

مع إقتراب عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 20 يبحث العديد من متابعي وعشاق الدراما التركية عن تردد قناة atv التركية والتي تنفرد بعرض أحداث مسلسل قيامة عثمان كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، ويتم عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، جدير بالذكر أن المؤسس عثمان يعتبر استكمال لمسيرة الغازي أرطغرل الذي حارب من أجل توحيد القبائل العربية من الصحاري ليقف أمام المغول والصليبين وهجماتهم المستمرة على القبائل العربية.

مسلسل المؤسس عثمان

المؤسس عثمان هو مسلسل تركي يتناول حياة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية وكيف استطاع أن يقوم بتأسيس أول دولة عربية مسلمة، وذلك بالرغم من سيطرة الصليبيين والمغول على العديد من القبائل العربية، ولكن يستطيع عثمان مواجهة هذا الأمر وتكوين الدولة العثمانية في وسط نزاع خارجي وداخلي أيضا، حيث تنازع مع عمه داوندار على السلطة والحكم.

تردد قناة ATV التركية

لكل عشاق الدراما التركية نقدم لكم الآن تردد قناة ATV التركية وذلك حتى يمكنكم استقبال القناة بجودة وصورة واضحة وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات، مع أطيب التمنيات للجميع بمتابعة جيدة.

القمر : نايل سات

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التردد : 11628

الإستقطاب : عمودي

معامل الترميز :27500