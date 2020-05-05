تردد قناة روتانا كيدز الجديدة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2020

في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم كله بسبب تفشي وباء كورونا المستجد الذي تسبب في فرض حظر تجول في جميع البلاد وتوقف الحياة الطبيعية والتزام المواطنين المنازل، مما جعل المواطنين يشعرون بالملل بسبب الحبسة في المنازل، مما جعل إدارة قنوات روتانا تطلق قناة جديدة خاصة بالأطفال تحمل اسم روتانا كيدز وقدمتها للأطفال كهدية توفر لهم التسلية والترفيه والضحكة والفرح من خلال ما تعرضه عبر شاشتها، وسوف نستعرض عليكم الآن في هذا المقال تردد قناة روتانا كيدز الجديدة 2020.

قناة روتانا كيدز الجديدة

انطلقت قناة روتانا كيدز يوم 12 إبريل 2020، وتم توجيها للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، والتي عرضت لهم الكثير من البرامج المختلفة والأفلام الشيقة التي يحبها الأطفال جيداً ولها مكانة خاصة عندهم، ومن أبرز تلك الأفلام والبرامج ” موغلى فتى الأدغال، مغامرات ماهر، أبطال الكرة الحرة، افتح يا سمسم، التنانين كاسلتون، جزيرة الكنز، وتتميز قناة روتانا كيدز بعرض محتواها على مدر اليوم دون توقف ولا تشويش واختيارها بدقة لكل ما تقدمه للأطفال.

تردد قناة روتانا كيدز 2020

الآن سوف نوافيكم متابعينا الكرام من أي مكان التردد الجديد الخاص بقناة الأطفال المتميزة روتا كيدز، عليكم ضبط التردد على جهاز الاستقبال لديكم وتمتعوا بكل ما تقدمه.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6