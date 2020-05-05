ترددات قناة UTV العراقية.. تردد قناه يو تي في العراق بأعلى جودة HD على نايل سات لمتابعة المسلسلات العربية والهندية والتركية

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ترددات قناة UTV العراقية، الملايين من المواطنين العراقيين يبحثون الآن على تردد قناة يو تي في العراق بأعلى جودة HD على نايل سات، لمتابعة أحدث المسلسلات العربية العراقية والمصرية والخليجية والتركية والهندية المدبلجة وغيرها من البرامج الدينية، حيث تعد القناة هي أحد أحدث القنوات في الدولة العراقية التي تم إطلاقها مؤخرا وبالتحديد منذ أسبوعين تقريبا، حيث تحرص كل البيوت في جميع الدول العربية خلال تلك الفترة لتنزيل جميع القنوات الفضائية الجديدة على جهازهم الخاص من أجل التسلية بعدما طال عدد ساعات جلوسهم في المنزل بسبب قرار فرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا الذي اصاب العديد من البلدان وأصبح يهدد حياة شعبها.
ترددات قناة UTV العراقية
ترددات قناة UTV العراقية هو أهم ما يشغل بال العراقيون الآن من أجل البحث على ترددها وضبطها على جهازهم الخاص، ومتابعة ماتقدمه القناة من مسلسلات عراقية وتركية وهندية التي يتابعها الملايين حول العالم ولعل أبرزهم المسلسل التركي قيامة عثمان وزهرة الثالوث وابنة السفير وغيرها من المسلسلات الهامة التي جذبت قاعدة جماهيرية لحصر لها، ثم تبدأ الجماهير في تقييم القناة سواء بوضعها ضمن اوائل القنوات المفضلة في ترتيب الريسفير الخاص بهم أو استبعادها.
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تردد قناة يو تي في العراقية
الآن يمكنكم ضبط تردد قناة يو تي في العراقية على جهازكم الخاص من خلال تلك الترددات على القمر الصناعي نايل سات:
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|نايل
|10727
|27500
|أفقي
|3/4
|نايل سات
|11354
|27500
|عمودي
|3/4
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