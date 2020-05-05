تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah الفضائية للأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2020

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة طيور الجنة للأطفال، التي ازداد البحث عنه في الفترة الأخيرة بعد أن تم تحديث تردده في شهر مايو الحالي، حيث تعتبر هي من أقوى وأشهر قنوات الأطفال في المنطقة العربية، والمفضلة عند الكثيرون من الأطفال والأمهات، فدائما تسعى كل أم لاختيار قناة متميزة ومحتواها شيق وهادف ويتناسب مع الأعمار المختلفة حتى تطمئن عندما يشاهد أبنائها برامج تلك القنوات، وكانت قناة طيور الجنة هي الاختيار الأفضل على الإطلاق.

قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي انطلقت خصيصاً للأطفال والتي تخاطب كافة الفئات العمرية المختلفة من خلال محتوى مختلف تماماً عن القنوات المنافسة لها، فهي قررت أن تخاطب الأطفال من خلال الأغاني القيمة والأناشيد الدينية التي يؤديها مجموعة متميزة من الأطفال الذي كان سبب رئيسي في تعلق الأطفال بهذا القناة، حيث يرغبون في أن يكونوا مثلهم تماماً.

قناة طيور الجنة

انطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008 ومنذ ذلك الوقت وأصبحت أشهر قناة أطفال في الوطن العربي، وتعرض عبر شاشتها الكثير من الأغاني الهادفة التي تعلم الأطفال الثير من المعلومات التي تفيدهم في حياتهم العملية والعلمية حيث تعلم الأطفال الصغار في عمر الـ 5 سنوات كيفية كتابة ونطق الحروف باللغة الإنجليزية والعربية وتعلمهم الأشكال والألوان وغيرها، ولم يقتصر محتوى قناة طيور الجنة على الأغاني بل تقدم لهم الأناشيد الدينية التي تعلمهم من خلالها القيم والمبادئ والمفاهيم التي يحثنا عليها الدين الإسلامي، كما أنها تعلمهم الصفات والسلوكيات الصحيحة.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال الجديد 2020

الآن سوف نضع بين أيديكم الترد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة فقط عليكم ادخال التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم وتمتعوا بكل ما تقدمه .

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11315 عامودي 27500 5\6