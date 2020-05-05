استقبل الآن تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة توم وجيري 2020، هناك الكثير من عشاق قناة توم وجيري في كل مكان يرغبون في الحصول على التردد الجديد الخاص بها، حيث تعتبر من أشهر قنوات الأطفال والتي تتمتع بشعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية كبيرة، وزادت شعبيتها في الفترة الأخيرة بعد توقف الدراسة وإلغاء الامتحانات في كافة الدول العربية وهذا بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد الذي تفشي بشكل كبير جداً، ولذلك سوف نوافيكم في هذا المقال تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات.

قناة توم وجيري

تعتبر قناة توم وجيري من أشهر وأفضل وأقوى قناة للأطفال في الوطن العربي، حيث تعرض عبر شاشتها كل ما يخص الأطفال من أفلام كرتونية وبرامج وأغاني وغيرها، وتخاطب من خلال محتواها الفئات العمرية المختلفة، وتتميز قناة توم وجيري بفواصلها الإعلانية القليلة جدا، واختيارها الدقيق لكل ما تقدمه الخالي من أي ألفاظ أو مشاهد سيئة، لذلك اكتسبت شهر كبيرة بسبب تلك المميزات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

إليكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة توم وجيري الجديد وهو على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

كرتون توم وجيري

من أهم ما تعرضه قناة توم وجيري عبر شاشتها كرتون توم وجيري الذي يعتبر من أشهر كرتون في العالم، والتي تدور حلقاته حول المغامرات الكوميدية التي تجمع بين القط توم والفار وجيري، ويعتبر هذ الكرتون هو من أفضل الأفلام الكرتونية التي يحبها الأطفال، حيث تعتمد الكثير من الأمهات على كرتون توم وجيري لكي يرسم الضحكة والبسمة على وجه الأطفال، وتجعلهم سعداء دائما، وهذا بخلاف الأفلام الكرتونية الشيقة التي يحبها الكبار والصغار ومن أبرزها “الجميلة والوحش، الملك الأسد، الفار الطباخ، الأميرة النائمة”.