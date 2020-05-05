ضبط أقوى إشارة تردد قناة أون إي ON E الفضائية العارضة الحصرية لمسلسل النهاية رمضان 2020

تعتبر قناة أون إي الفضائية من أشهر قنوات الدراما المصرية، والتي لها جمهور عريق وكبير في الوطن العربي كله، والتي ازداد البحث عن ترددها في الفترة الأخيرة لمتابعة مسلسلات رمضان المذاعة عبر شاشتها، ومن أبرز ما يعرض على قناة أون إي مسلسل النهاية حصريا والذي أحدث ضجة كبير جداً منذ إعلان البرومو التشويقي له، ولذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز تردد قناة أون إي الفضائية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة كل ما يعرض عبر شاشتها.

تردد قناة أون إي الجديد 2020

الآن بإمكان الجميع في الوطن العربي الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة أون إي عبر شاشتها، في حالة إدخال التردد التالي على جهاز الاستقبال لديكم:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:10853

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

مسلسلات رمضان 2020 ومواعيد عرضها على قناة أن إي

استطاعت قناة أون إي أن تحصل على حقوق عرض عدد من المسلسلات الرمضانية الشيقة، ومن أبرزها:

مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة والذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف ويعرض في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مسلسل فرصة ثانية للفنانة ياسمين صبري ويعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

مسلسل رجالة بالبيت للفنان أحمد فهمي ويعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مسلسل عمر ودياب للفنان على ربيعة ويعرض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.