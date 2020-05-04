اقوى اشارة تردد قناة MBC 1 لمتابعة مسلسل الاختيار وام هارون وسوق الحرير.. تردد قنوات ام بي سي MBC 1 HD

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تردد قناة MBC 1، تعد قناة MBC 1 واحدة من القنوات الفضائية التابعة لشبكة MBC التي تقوم بعرض عدد كبير ومميز من مسلسلات رمضان 2020، حيث تقوم قناة ام بي سي 1 بعرض باقة من المسلسلات الخليجية مثل:”ام هارون، سوق الحرير”، وكذلك باقة من المسلسلات المصرية مثل “الاختيار والبرنس” مجانا دون دفع أي رسوم طوال شهر رمضان الكريم، ولذا يكون يوميا هناك بحثا عن تردد MBC 1.
تعرض قناة mbc 1 الكثير من المسلسلات الخليجية طوال شهر رمضان الكريم، كذلك تعرض باقة من اجمل المسلسلات المصرية مجانا دون دفع اشتراك شهري.
تردد قناة MBC 1
والآن نقدم لكم تردد قناة MBC 1 على نايل سات وعرب سات 2020 لمتابعة مسلسلات رمضان “الاختيار وام هارون والبرنس وسوق الحرير” في المواعيد المحددة لها من قبل القناة بدون دفع اشتراك شهري، والاستكتاع بكافة البرامج التي تعرض عبر شاشتها على مدار الساعة:
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 11470
- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
- الاستقطاب: رأسي V.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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- معدل الترميز: 27500
- التردد: 11270
- القمر الصناعي: عرب سات – arabsat
- الاستقطاب: رأسي V.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد MBC 1
وتقوم قناة MBC 1 بعرض مجموعة من المسلسلات التي تنال اعجاب المشاهدين:
- مسلسل الاختيار: هو مسلسل مصري يدور حول قصة حياة الشهيد احمد منسي.
- مسلسل فرصة تانية: مسلسل مصري، بطولة ياسمين صبري ودياب وهبة مجدي.
- مسلسل ام هارون: مسلسل كويتي، تدور احداثه حول امرأة يهودية تتزوج من مسلم في احد الدول الخليجية، وتواجه الكثير من المتاعب.
- مسلسل البرنس: مسلسل مصري، تدور احداثه حول رضوان البرنس الذي يخطط اخواته لقتله هو وزوجته لبنى بعدما قام والده بكتابة ممتلكاته له قبل وفاته.
- مسلسل سوق الحرير: مسلسل سوري، من إنتاج ميسلون فيلم وبطولة بسام كوسا.
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