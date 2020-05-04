تردد قناة ذكريات السعودية الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة جميع المسلسلات والأفلام السعودية القديمة

تعتبر قناة ذكريات السعودية من أقوى القنوات التي عرضت في الفترة الأخيرة، والتي تم اطلاقها خصيصاً للأخوة السعوديين ليسترجعوا ذكرياتهم من خلال ما تعرضه من مسلسلات وأفلام وبرامج وأعمال مسرحية، وهذا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم العربي كله بعد أن تفشى فيروس كورونا بشكل كبير مما جعل الحكومات تقرر بفرض حظر تجوال في البلاد للحفاظ على حياة المواطنين.

لذلك سنتحدث إليكم في هذا المقال عن تردد قناة ذكريات السعودية وأهم البرامج والمسلسلات التي تعرض عبر شاشتها.

قناة ذكريات السعودية

قررت هيئة التلفزيون السعودية عن انطلاق قناة جديدة مخصصة في عرض كافة الذكريات الخاص بالدراما السعودية والأفلام الممتعة، والبرامج والأعمال المسرحية وتحديداً في فترة الثمانيات والتسعينات التي كانت تحتوي في هذا الوقت على الكثير من الأعمال الفنية لأشهر فنانين العرب في ذلك الوقت، بخلاف عرضها الطقوس التي كانت تتبع قديماً خلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية.

أهم ما تقدمه قناة ذكريات السعودية عبر شاستها

تعرض قناة ذكريات السعودية مجموعة متميزة من المسلسلات والبرامج المختلفة وعلى رأسها:

مسلسل عائلة أبو رشيد.

مسلسل عودة عصويد.

مسلسل خلك معي.

مسلسل بابا فرحان.

برنامج بنك المعرفة.

برنامج مسرح التليفزيون.

تردد قناة ذكريات السعودية الجديد على القمر الصناعي نايل سات

منذ أن انطلقت قناة ذكريات السعودية وبدأ الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن ترددها لمتابعة كل ما تقدمه على شاشتها، وإليكم الآن ترددها.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 12284 أفقي 27500 5\6 عرب سات 12149 أفقي 27500 5\6