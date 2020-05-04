ضبط تردد قناة دراما ألوان الجديد 2020 على النايل سات لمشاهدة أقوى المسلسلات التركية

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة دراما ألوان التي ارتفع معدل البحث عنها في هذا الوقت، مع انقضاء الكثيرون من المواطنين في العالم العربي أوقاتهم في المنازل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أصبح يهدد حياة الجميع، وبدأوا يبحثون عن تردد قناة متميزة يقضون أوقات فراغهم أمام ما تعرضه، ولم يحصلوا على أفضل من قناة دراما ألوان التي تعرض عبر شاشتها أفضل مجموعة من المسلسلات التركية التي أصبحت أكثر مشاهدة في العالم العربي كله.

قناة دراما ألوان

تعتبر قناة دراما ألوان من أفضل القنوات الت تخصصت في عرض الدراما التركية عبر شاشتها، وأيضاً تعرض المسلسلات الهندية حيث أصبح هناك الملايين في الوطن العربي يعشقون الدراما التركية والهندية بشكل كبير، لذلك استطاعت قناة دراما ألوان أن تحصل على أعلى نسبة مشاهدة وتتمتع بجمهور كبير وعريق في كل مكان بالمنطقة العربية.

أبرز المسلسلات التي تعرض على قناة دراما ألوان

مسلسل الطائر المبكر.

مسلسل أخبرهم أيها البحر الأسود.

مسلسل الأزهار الحزينة.

مسلسل لحن الانتقام.

المسلسل التركي التاريخي حياة أرطغرل.

مسلسل قيامة عثمان.

تردد قناة دراما ألوان الجديد

تعرض قناة دراما الوان عبر شاشتها المسلسلات التي تتناسب جدا مع الفئات العمرية المختلفة، وتقدم محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا تشويش، وللاستمتاع بكل ما تقدمه قناة دراما ألوان عليكم ضبط ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11411 أفقي 27500 3\4