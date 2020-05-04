تردد قناة دي إم سي الفضائية العارضة لمسلسلات رمضان 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة دي إم سي من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي، بالتزامن مع شهر رمضان، حيث تعرض قناة دي إم ي سي عبر شاشتها مجموعة متميزة من المسلسلات الرمضانية التي يتابعها الكثيرون في مصر والوطن العربي، حيث تتمتع قناة دي إم سي دراما بشعيبة كبيرة وجمهور عريق جداً، وهذا بسبب تميزها وتألقها فيما تعرضه عبر شاشتها.

لذلك سوف نستعرض عليكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة دي إم سي لمتابعة أقوى مسلسلات رمضان 2020 في هذا المقال فتابعوا معنا.

قناة دي إم سي الفضائية

حققت قناة دي إم سي شهرة واسعة في الوطن العربي منذ انطلاقها، وهذا بفضل ما تعرضه عبر شاشتها من مسلسلات وبرامج حيث تقدم عبر شاشتها مجموعة متميزة من البرامج الترفيهية والاجتماعية والإخبارية ، ومن أبرز تلك البرامج:

برنامج أخبار اليوم للإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم.

برنامج صاحبة السعادة للفنانة القديرة إسعاد يونس.

برنامج مصر تستطيع .

برنامج ورطة إنسانية.

أهم مسلسلات رمضان 2020 المذاعة على قناة دي إم سي

تعرض قناة دي إم سي عبر شاشتها مجموعة متميزة من المسلسلات الرمضانية:

مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان.

مسلسل فالنتينو للفنان القدير عادل إمام.

مسلسل فرصة ثانية للفنانة ياسمين صبري.

مسلسل رجالة بالبيت للفنان أحمد فهمي.

تردد قناة دي إم سي الجديد 2020

يمكن استقبال تردد قناة دي إم سي على القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11449، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5\6.