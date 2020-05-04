ترددات

الاستعلام على تردد قناة او اس ان على النايل سات

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قنوات او اس ان هي عبارة عن مجموعة من القنوات الفضائية التي تتخصص في المجال الترفيهي فهي قنوات مسبقة الدفع وتعمل على القمر الصناعي النايل سات، تعمل قوات او اسن عن على تقديم جميع المسلسلات الحصرية التي تجذب انتباه الجماهير.

تعمل قنوات او اس على تقديم المسلسلات بدون أي تقطيع او تغشيش وهذا ما يفضله المواطن وإليكم ترددات قنوات أو اسن إن وهي كالآتي:

• تردد قناة OSN Movies Action HD Arabia هو 12073 H.

• تردد قناة OSN Enigma HD Arabia هو Nilesat 7°W – 12073 H.

ولا تقتصر قنوات أو اس ان على ذلك، فكل ما ترغب فيه هذه القناة هو ارضاء المشاهدين.

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